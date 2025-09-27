Ufficiale, è stato esonerato: panchina a Thiago Motta

Con un comunicato ufficiale il club ha annunciato che l’allenatore lascia il proprio incarico. Al suo posto occhio a Thiago Motta

L’avventura di Thiago Motta sulla panchina della Juventus è stata tutt’altro che esaltante. Nel corso della passata stagione il progetto tecnico dell’italo-brasiliano avrebbe dovuto portare ad alzare l’asticella rifondando i bianconeri nel post Allegri ma le cose non sono andate per il verso giusto.

Ad una manciata di giornate dalla fine è arrivato l’esonero per l’ex allenatore juventino con Tudor a prenderne il posto e a guidare la squadra alla qualificazione in Champions. Lo stesso croato è quindi attualmente la guida tecnica di Vlahovic e soci e sta provando a costruire il proprio percorso.

Motta dal canto suo ha raccolto un fallimento bruciante ed è ancora in attesa della giusta occasione per provare a rimettersi in gioco altrove. La chance per l’ex Bologna potrebbe arrivare a sorpresa dalla Premier League, campionato affascinante e che ha recentemente fatto una ‘vittima’ illustre dal punto di vista degli allenatori.

Dopo un inizio ben al di sotto delle aspettative e tante polemiche si è infatti concretizzato l’esonero al West Ham di Graham Potter, che lascia dunque la carica vacante.

Calciomercato, UFFICIALE: esonero per Potter, idea Thiago Motta

Il club inglese ha diramato il seguente comunicato ufficiale: “Il West Ham United conferma che il capo allenatore Graham Potter ha lasciato il club. I risultati e le prestazioni nel corso della seconda metà della scorsa stagione e dell’inizio della stagione 2025/26 non hanno soddisfatto le aspettative, e il Consiglio di amministrazione ritiene che sia necessario un cambiamento per aiutare a migliorare la posizione della squadra nella Premier League il prima possibile“.

Cambio di rotta al West Ham che per ora conferma che anche l’assistente allenatore Bruno Saltor, gli allenatori della prima squadra Billy Reid e Narcis Pelach, l’allenatore capo dei portieri Casper Ankergren e Linus Kandolin “se ne sono andati con effetto immediato”.

Dalla nota si apprende infine: “Il Consiglio desidera ringraziare Graham e il suo staff tecnico per il loro duro lavoro durante il loro periodo con gli Hammers e augurare loro ogni successo per il futuro. Il processo che porterà a un sostituto è in corso. Il Club non farà ulteriori commenti in questo momento“.

Al netto dell’addio di Potter tra i papabili per la panchina dei londinesi potrebbe esserci anche lo stesso Thiago Motta che potrebbe restare affascinato dalla possibilità di trovare rilancio in un campionato difficile ma estremamente competitivo.

