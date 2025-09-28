Allegri e Milan furiosi: a gennaio indosserà la maglia della Juve

C’è grande attenzione sul Milan che sotto i dettami di Massimiliano Allegri ha alzato i giri del motore tornando di prepotenza tra le candidate alla vittoria finale del campionato.

Al netto del passo falso con la Cremonese del primo turno, i rossoneri hanno poi inanellato una lunga serie di vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia, facendo capolino alle spalle di Napoli e Juventus anche in classifica. Il Diavolo fa quindi sul serio e lo sanno bene anche i bianconeri di Igor Tudor che ieri non sono andati oltre il pareggio con l’Atalanta.

Ma la Juve guarda anche al futuro. Lo stesso allenatore juventino in conferenza si è già proiettato sul futuro: “Ora ci sono tre gare di fila prima della Nazionale. Siamo concentrati e carichi. Abbiamo fatto una buona partenza, niente di più e niente di meno. Ci stiamo conoscendo coi nuovi, si prova a crescere tutti i giorni”.

La strada per le prossime settimane in casa Juve è quindi delineata, ma la società pensa già anche al futuro in termini di calciomercato con un nome che potrebbe stuzzicare Tudor e soci e che rappresenterebbe uno sgarbo al Milan.

Calciomercato Juventus, idea Kessie per gennaio

Stando a quanto evidenziato da ‘Gazzetta.it’ la Juve sarebbe a caccia di un centrocampista per incrementare le rotazioni della squadra e il mirino sarebbe finito, tra gli altri, anche su Franck Kessie.

L’ivoriano ex Milan piaceva anche ad Allegri, ma a gennaio potrebbe finire in quel di Torino. Durante l’estate, la Juve aveva provato a prendere Hjulmand, ma ad oggi è necessario un calciatore con altre caratteristiche.

Qualità che avrebbe invece Kessie, considerando anche le trattative ferme per Tonali. Il mediano ex Milan è inoltre anche in scadenza di contratto il prossimo giugno e dunque potrebbe lasciare l’Arabia Saudita ad un prezzo favorevole con buona pace di Allegri e del Milan.

Kessie gradirebbe peraltro il ritorno in Italia come evidenziato nelle scorse settimane dal ds della Fiorentina Pradè: “C’è stata una chiacchierata, lui aveva interesse a tornare in Europa ma non ci sarebbero mai state le condizioni”.