Non regalare mai queste piante, si dice che portino sfortuna: fai una pessima figura

Ci sono gesti che, anche con le migliori intenzioni, rischiano di essere fraintesi. Regalare una pianta, ad esempio, può sembrare un pensiero gentile, elegante e persino simbolico. E lo è, nella maggior parte dei casi. Tuttavia, non tutte le piante sono considerate adatte a essere donate. Secondo antiche credenze popolari, alcune varietà, per quanto belle, porterebbero con sé energie negative, sfortuna o addirittura discordia.

In molte culture, le piante non sono solo elementi decorativi ma portatrici di significati profondi, spesso legati al simbolismo, alla superstizione o al folklore. In Oriente come in Occidente, la natura viene letta come messaggio, e ogni specie ha la sua “voce”. Il rischio, quindi, è di regalare qualcosa che, agli occhi di chi riceve, non è solo un oggetto d’arredo, ma un presagio da evitare.

Queste piante non andrebbero mai regalate, portano solo sfortuna

Ma quali sono queste piante che non andrebbero mai regalate? La prima è l’ortensia. Con i suoi colori affascinanti e la fioritura abbondante, sembra il regalo perfetto. Eppure, nella simbologia tradizionale, è associata alla freddezza e alla rottura dei legami affettivi. Secondo alcune credenze, porterebbe solitudine e incomprensioni, soprattutto se regalata a una coppia o in occasione di un matrimonio.

Un’altra pianta da evitare è l’agave, in quanto si dica che sia una pianta che attiri le energie negative e che porti particolarmente sfortuna. C’è poi la pianta di cactus, simbolo di resistenza e forza, sì, ma anche di spine, difesa e tensioni. Si dice che tenere un cactus in casa attiri discussioni e allontani la serenità domestica. Per molti, regalarlo equivale a portare conflitti in famiglia, specialmente se posizionato all’ingresso o in luoghi comuni.

Anche l’edera, pur così elegante e ricadente, è spesso vista con sospetto. In alcune tradizioni, rappresenta legami soffocanti o rapporti sbilanciati. Donarla potrebbe essere interpretato come un messaggio ambiguo o come un gesto poco fortunato. E poi c’è il ciclamino, legato a credenze che lo associano alla fine di un amore o a un presagio di allontanamento. Nonostante la sua bellezza discreta, molti evitano di regalarlo, soprattutto tra partner o persone care. Quindi, regalare una piante è sicuramente una cosa da fare ancora, ma prima di donarne una, meglio sapere quelle che sarebbe meglio lasciare lì dove sono.