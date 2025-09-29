Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni: salute a rischio, vanno via da Milano

Non è partita benissimo la decima, attesissima stagione de “Il paradiso delle signore”. I dati sugli ascolti di venerdì 26 settembre (15,6% di share e 1 milione 366 mila spettatori) sono in linea con quelli fatti registrare in queste prime tre settimane di messa in onda dopo la lunga pausa estiva, ben lontani dai numeri della scorsa stagione, quando la soap di Rai viaggiava intorno al 19-21% di share.

Il period drama ambientato nella ruggente Milano del boom economico patisce la concorrenza della soap rivelazione dell’estate: “La forza di una donna”, in onda su Canale 5. Le trame del Paradiso però sono partite subito forte, a cominciare dalla proposta di matrimonio di Marcello a Adelaide, accettata con entusiasmo dalla contessa.

Nelle ultime puntate la coppia ha dovuto tuttavia fare i conti con un articolo scandalistico che rovistava nel passato da galeotto di Marcello. Nel frattempo una nuova Venere è entrata a far parte dello staff del Paradiso: Caterina, figlia del nuovo magazziniere Fulvio Rinaldi. Marina Valli è finita in ospedale a causa di un’appendicite acuta. Dovrà operarla Enrico, che però ha seri problemi alla mano destra. Sempre un problema di salute porterà lontano da Milano una coppia di protagonisti.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: un problema di salute spinge i protagonisti lontano da Milano

Nelle ultime puntate Salvo e Elvira hanno dovuto affrontare la persistente tosse del piccolo Andrea, il loro primogenito. La diagnosi del dottore è stata chiara: il bimbo soffre di allergia asmatica. Colpa dello smog che già allora cominciava a diventare un problema per Milano. Il luminare ha consigliato ai coniugi Amato di trasferirsi in una località marina.

Andre ha bisogno di respirare aria pulita. Salvo e Elvira dunque hanno deciso di trasferirsi altrove, forse a Ventimiglia dove i suoceri hanno già affittato una casa che nelle intenzioni iniziali doveva servire come appoggio per il fine settimana. Ma adesso si parla di un trasferimento definitivo. Elvira ha già annunciato alle altre Veneri l’intenzione di cambiare città.

Per Salvatore si tratta anche di abbandonare – oltre agli amici – un’attività ben avviata come quella del Gran Caffè Amato, costata anni di sacrifici. Secondo le anticipazioni la destinazione scelta dalla famiglia Amato potrebbe essere addirittura Taormina. Ritorno in Sicilia dunque per Salvo. Ma come la prenderà Elvira, fin lì sempre vissuta a Milano?

Nelle puntate dal 29 settembre al 3 ottobre ci sarà spazio anche per un tentativo di riavvicinamento, favorito da Adelaide, tra Tancredi e Rosa. La giornalista però non vorrà assolutamente saperne. Roberto premierà Caterina per la sua brillante intuizione mentre Rosa lancerà il ciclo d’incontri Paradiso Donna e si ritroverà a collaborare con Marcello.

Enrico parlerà dei suoi problemi alla mano con Tancredi e poi deciderà di parlare con il professor Di Meo. Nel frattempo il rapporto tra Rosa e Marcello continuerà a insospettire Tancredi e soprattutto Umberto. Matteo intanto riuscirà a comporre la nuova canzone richiesta da Marina. Ma la sua musa ispiratrice si chiama Odile…