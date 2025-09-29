È morto poco fa, lutto in Serie A: il cordoglio di una Big

Sono ore devastanti per un ex calciatore di Serie A che incassa un lutto terribile che ha portato enorme tristezza anche tra i tifosi, oltre che tra i suoi familiari.

I fan sono infatti estremamente dispiaciuti per il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, che è piombato nello sconforto per la morte del padre Rodolfo. Un lutto terrificante che ha colpito l’ex campione argentino che è stato virtualmente abbracciato dai sostenitori del club nerazzurro.

La stessa Inter ha condiviso il proprio messaggio di cordoglio in queste ore su X con la seguente nota: “L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al Vice Presidente Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui va l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà“.

Tanti i messaggi anche da parte degli stessi tifosi che hanno commentato a cascata: “Sentite condoglianze alla famiglia Zanetti e un abbraccio forte a Pupi”, “Sentite condoglianze Pupi”, “Condoglianze alla famiglia…“, “Condoglianze capitano“, “Condoglianze alla famiglia Zanetti”, “un abbraccio”, “Un abbraccio Pupi e famiglia”, “Mamma mia, le nostre più grandi e sentite condoglianze al nostro Capitano e vice-presidente, ti siamo vicini Javier”.

Inter, lutto per Javier Zanetti: addio al padre Rodolfo

Un calore fortissimo sta quindi circondando Javier Zanetti e la sua famiglia dopo la morte del padre Rodolfo. L’argentino, grande signore del calcio, ha lasciato un ricordo indelebile nella mente e nei cuori dei tifosi meneghini.

L’attuale vice presidente interista è stato in grado di farsi amare e rispettare anche dalle tifoserie di squadre rivali, confermandosi come una leggenda a tutto tondo del mondo dello sport. L’ex capitano dell’Inter ha collezionato 858 presenze ufficiali in 19 annate in quel di Milano divenendo recordman della storia nerazzurra.

Un’autentica leggenda che non ha bisogno di presentazioni e che ora starà vivendo nella propria intimità uno dei momenti più delicati della sua vita. La scomparsa del padre Rodolfo segnerà inevitabilmente Zanetti che ha ricevuto messaggi di calore anche dall’Argentina.

Un supporto immenso per un campione che anche al di fuori del campo ha saputo farsi amare grazie ad innumerevoli iniziative. L’ultimo riconoscimento è arrivato nei giorni scorsi a ‘La Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025’, unico evento in lingua spagnola della High-Level Week dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come evidenziato dalla stessa Inter: “Nel corso dell’evento, Javier Zanetti, Vice President dell’Inter, ha ricevuto il Premio de Impacto Iberoamericano 2025, un riconoscimento per l’impegno della Fundación Pupi nella tutela dei diritti di bambini e adolescenti. Già membro del Circle of Supporters delle Nazioni Unite, Zanetti ha partecipato in più occasioni a iniziative dedicate alla sostenibilità presso l’ONU, sostenendo attivamente la promozione degli SDGs”.