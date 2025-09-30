Fai attenzione se noti questo sul parabrezza: in un attimo ti rubano l’auto

Quella dei furti d’auto in Italia non è certo una tendenza confortante. Recenti studi come quello di LoJack mostrano che nel nostro Paese i furti sono aumentati del 6% nel 2024 rispetto all’anno precedente. In totale sono state rubate 136.201 auto. Magra consolazione, si nota una certa costanza nel tasso di recupero dei veicoli rubati, rimasto al 45%.

Questo vuol dire che oltre 60.000 mezzi sono stati poi ritrovati e restituiti ai legittimi proprietari, mentre oltre 75.000 sono scomparsi nel nulla. Ma cosa succede ai veicoli trafugati? Spesso entrano in una “catena commerciale” dove le auto vengono smontate e i pezzi rivenduti in Nord Africa, Est Europa o Medio Oriente.

I furti d’auto riguardano tutta la Penisola, ma in cinque regioni in particolare si sono concentrati 105.910 dei 136.201 furti totali. Si tratta di Campania, Lazio, Sicilia, Puglia e Lombardia. La minore frequenza si verifica invece in Molise, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Basilicata, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. Sarà dunque il caso di fare attenzione, in particolare se notiamo questo dettaglio sul parabrezza.

Se trovi questo sul parabrezza fai attenzione: in pochi secondi ti rubano l’auto

I ladri d’auto hanno elaborato una truffa semplice ma ingegnosa, prontamente ribattezzata “truffa del tergicristallo”, sempre più diffusa nei parcheggi. Il funzionamento è piuttosto semplice. Il criminale lascia una banconota da 50 euro – praticamente sempre falsa – in bella mostra sotto il tergicristallo dell’auto. A quale scopo? Lo vedremo subito.

L’obiettivo dei ladri è quello di spingere l’automobilista a scendere dalla macchina per raccogliere la banconota. In questo modo il conducente lascerà per un attimo incustodita l’auto. Giusto il tempo per i malintenzionati di entrare in azione. In quell’istante i ladri colpiscono per rubare tutto ciò che trovano a bordo della vettura: borse, telefoni, computer, portafogli o perfino l’intera automobile.

I ladri fanno leva sulla rapidità e soprattutto sull’effetto sorpresa per mettere a segno il colpo. I luoghi privilegiati dalla truffa del tergicristallo sono i parcheggi dei centri commerciali o le grandi aree di sosta, posti caratterizzati dalla confusione e da un continuo andirivieni di persone. Le vittime ideali dei truffatori sono le persone sole o più vulnerabili (donne, anziani o neopatentati), maggiormente inclini a reagire d’istinto.

Talvolta al posto della banconota da 50 euro si usano fogli o finte multe, in grado allo stesso modo di attirare l’attenzione. Come evitare di cadere nella trappola tesa dai truffatori? Gli esperti consigliano di non scendere mai dall’auto. Se notiamo qualcosa di strano sul parabrezza, mettiamo in moto e allontaniamoci per controllare con calma e in un luogo sicuro di cosa si tratta. Mai lasciare il motore acceso e la portiera aperta.