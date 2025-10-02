Le consumiamo tutti i giorni, ma ora eliminatele da tavola: allerta Ministero

Ogni giorno li mettiamo sulle nostre tavole: alimenti che reputiamo sicuri e controllati confidando nel “filtro” assicurato da una rete normativa stringente e dai calendari di scadenza. La cautela però non è mai troppa quando si tratta dei temi della salute e della sicurezza alimentare. Di recente il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo allarme per invitare a non prendere sottogamba i cibi che finiscono nei nostri piatti.

Le autorità sanitarie segnalano il richiamo ufficiale di due prodotti di uso comune che consumiamo normalmente senza farci troppi problemi. La motivazione all’origine del richiamo è un possibile rischio microbiologico. L’avviso dunque si fonda su ragioni di sicurezza. Si tratta di una misura precauzionale che invita i consumatori a tenersi a distanza da certi lotti alimentari.

Come da prassi nei casi di richiami alimentari, il consiglio da parte del Ministero della Salute è quello di sospendere il consumo e controllare l’eventuale lotto coinvolto a tutela della propria salute individuale e di quella della propria salute. Ecco quali prodotti sono stati richiamati per potenziale rischio microbiologico.

Nuovo richiamo segnalato dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha diffuso un nuovo richiamo per rischio microbiologico: si tratta di un lotto di uova. Il produttore ha richiamato un lotto di uova fresche ‘Le Coccoline’ a marchio La Montanari. Il motivo del richiamo è la presenza di Salmonella enteritidis. Il prodotto richiamato viene venduto in cartoni da 4-6 uova, con il numero di lotto 35 e la data di scadenza 22/10/2025.

L’azienda che ha prodotto le uova richiamate è la Carboni Simona. Lo stabilimento di confezionamento è situato in via Monte Bianco 8/10 a Peglio, in provincia di Pesaro-Urbino (marchio di identificazione IT Q3T7G UE). Il Ministero ha segnalato anche un altro richiamo precauzionale da parte del produttore di tre lotti di salame ‘Il Morbido’ senza glutine a marchio Salumificio di Genga.

Non appare molto chiaro il motivo indicato sull’avviso di richiamo. Si fa riferimento a una misura precedente, decisa per il bisogno di fare «approfondimenti relativi al rischio microbiologico». Il salame richiamato è venduto in tranci da 350 grammi circa confezionati sottovuoto. I numeri di lotto sono 31, 32 e 33, con i termini minimi di conservazione (TMC) a partire dal 19/12/2025 per il lotto 31.

Sul modello di richiamo pubblicato dal Ministero della Salute non sono leggibili gli altri termini minimi di conservazione. Il produttore del salame richiamato è il Salumificio di Genga. Lo stabilimento di produzione si trova in via Meleto 19/B, a Genga (Ancona). La raccomandazione in via cautelativa è di non consumare i prodotti richiamati. Chi eventualmente dovesse esserne in possesso potrà restituirli al punto di vendita dove li ha acquistati.