Firma col Milan a zero: tifosi della Juve gelati

I maligni dicono che sia bastato prendere quei due giocatori (soprattutto uno, il fedelissimo a cui ha affidato le chiavi del centrocampo nel suo triennio di ritorno alla Juve) per volare in campionato e in Coppa Italia.

È bastato assecondare le sue vere richieste (che non avrebbero incluso, tanto per intenderci, lo scambio Gimenez-Dovbyk sul finire del mercato) per riavere tra le mani un Milan quadrato. Solido. Forse già davvero in grado di puntare allo Scudetto.

Certamente l’arrivo di Adrien Rabiot – il pupillo di cui sopra – ha facilitato il compito di Max Allegri, tornato prepotentemente in auge grazie agli ultimi risultati della sua creatura. Che in Serie A non prende gol su azione dalla prima di campionato e che è protagonista di una serie aperta fatta di 4 vittorie consecutive, l’ultima delle quali – prestigiosa e importante per lanciare segnali di un certo tipo – ottenuta a San Siro contro i Campioni d’Italia.

Forse sotto sotto a Torino lo hanno sempre saputo che non sarebbe stato opportuno consegnare al vecchio tecnico – quello dei 5 scudetti consecutivi post Conte, ma anche quello di una ‘misera’ Coppa Italia nei tre anni di ritorno alla Continassa – giocatori che precedentemente avevano lavorato con lui.

Forse c’è proprio questa intima convinzione alla base del mancato trasferimento – che pareva certo verso la fine del mercato – di Dusan Vlahovic in rossonero. Al di là della presunta insufficiente offerta di Tare per il cartellino del serbo.

Ad ogni modo, il destino potrebbe presto regalare al vulcanico tecnico livornese un altro grande ritorno. Un calciatore allenato per due anni e mezzo alla Juve e che potrebbe sposare la causa del Diavolo addirittura a costo zero.

Allegri, ecco il cavallo di ritorno: arriva gratis

83 presenze in tutte le competizioni in due anni e mezzo di collaborazione in maglia bianconera: questo il bottino di Rodrigo Bentancur alla Juve nella gestione Allegri. Un’esperienza divisa tra il biennio 2017-2019 – condito da due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana – e dai 6 mesi tra l’agosto del 2021 e il gennaio del 2022, quando fu ceduto, assieme a Kulusevski, al Tottenham di Fabio Paratici.

Parliamo di un calciatore che Allegri ha sempre tenuto in grande considerazione nella sua avventura a Torino e che ora, complice una situazione contrattuale favorevole, potrebbe riabbracciare a costo zero il prossimo anno.

Già perché il centrocampista uruguaiano – che nella sua altalenante esperienza inglese ha anche fatto i conti con la rottura del legamento crociato del ginocchio a febbraio 2023 – è in scadenza di contratto con gli Spurs. E segnali per un ipotetico prolungamento dell’accordo ancora non arrivano.

L’allenatore rossonero ha già cerchiato in rosso il nome del sudamericano come possibile pedina low cost da inserire nella rosa dell’anno prossimo. La Juve già mastica amaro: il suo ex tecnico sembra voler porre le basi per vincere con i suoi vecchi alfieri…