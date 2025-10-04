Rosario Guglielmi, decisione choc dopo l’addio a Uomini e Donne: l’annuncio lascia di stucco

Rosario Guglielmi, dopo la breve apparizione a Uomini e Donne e il capitolo ormai chiuso con la usa ex Lucia Ilardo, fa un annuncio che spiazza i fan: cosa è accaduto?

L’edizione estiva di Temptation Island 2025 è ormai chiusa da mesi, eppure i suoi protagonisti non smettono di far parlare di sé. Dopo l’apparizione di alcune coppie a Uomini e Donne, ci sono state delle dichiarazioni che hanno fatto tanto discutere e al tempo stesso preoccupare gli appassionati dei due programmi. Infatti, nelle ultime ore, sono state proprio le parole di Rosario Guglielmi a creare un polverone.

Per chi non avesse seguito bene il programma, Rosario Guglielmi ha partecipato all’ultima edizione con la sua (ormai) ex Lucia Ilardo. I due sono usciti separati dal programma a causa delle attenzioni della ragazza nei confronti di uno dei tentatori. Tuttavia, una volta ritornati alla vita di tutti i giorni, i due giovani si sono rivisti e hanno provato a riprendere in mano la loro storia, finita poi definitivamente a causa di alcuni tradimenti da parte della Ilardo, scoperti da Rosario durante la puntata di Temptation Island…e poi.

Rosario Guglielmi, le parole che hanno fatto tanto discutere e preoccupare

Successivamente a quanto accaduto, a Rosario è stato proposto anche il trono, che lui ha prontamente accettato. Tuttavia, l’occasione è stata bruciata, nel momento in cui Lucia Ilardo a confessato di aver trascorso del tempo in intimità con lui successivamente alla proposta del trono. Ma veniamo ad oggi, cosa è accaduto con esattezza e quali sono queste dichiarazioni che hanno fatto discutere?

Sul suo Instagram, l’ex volto di Temptation ha annunciato di aver trascorso l’ultimo giorno in ufficio, che definisce la sua prima casa sia emotiva che lavorativa a Milano. Dopo poco, in alcuni video, Rosario fa chiarezza, spiegando i motivi che l’hanno spinto a lasciare il suo lavoro: “Un percorso che è durato tre anni, bellissimo percorso in un’azienda fantastica dove sono cresciuto professionalmente e umanamente più delle mie prospettive.”.

“Lasciare questo percorso per me non è stato facile, ma per prendermi un po’ di tempo e per dedicarmi a un progetto che ho in pancia da tanti mesi, almeno da 5 mesi, per dargli una forma, ho dovuto dedicarmi ad altro”, ha aggiunto. Insomma, quello che all’inizio sembrava un post strappa lacrime, alla fine si è rivelato un’opportunità e un cambiamento per Rosario, che ormai pronto alla sua nuova vita, invita tutti i giovani a mettersi sempre in gioco.