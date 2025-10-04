De Rossi di nuovo in Serie A: lo aspetta una panchina eccellente

In Serie A alcuni allenatori sono già in bilico dopo questo primo scorcio stagionale, e la prossima sosta per le nazionali potrebbe rappresentare il momento giusto per cambiare registro.

Tra i tecnici fuori dal giro ma pronto a subentrare c’è anche Daniele De Rossi, in attesa di avere un’altra chance importante dopo la sua ultima avventura alla Roma terminata prima del tempo. Lo stesso ex centrocampista proprio nei giorni scorsi ha raggiunto un accordo con i capitolini per chiudere definitivamente il rapporto di lavoro. A confermarlo una nota dello stesso club dei Friedkin spiegando come la proprietà americana e Daniele De Rossi abbiano deciso congiuntamente di chiudere il contratto che legava le parti.

L’ex allenatore rinuncia quindi a 4 milioni rimanenti del suo accordo che sarebbe scaduto solo nel 2027. Ora il campione del Mondo 2006 potrà quindi accasarsi altrove con la giusta opportunità che potrebbe arrivare da un club di spicco.

De Rossi infatti è stato già accostato anche al Torino, società di Urbano Cairo, che sotto la guida di Marco Baroni ha vissuto un inizio molto difficile. L’ex allenatore della Lazio è stato subissato di critiche dopo la partenza stentata e nell’ultima conferenza stampa di vigilia sul futuro incerto ha ammesso: “L’anno scorso sono cambiati il 90% degli allenatori rispetto all’anno prima, quest’anno il 60%. Un riferimento come Klopp in 24 anni ha cambiato solo due squadre, questo non potrebbe avvenire in Italia perché c’è un sistema diverso. Sono concentrato solo sul lavoro e sul Toro”.

Calciomercato Torino, Baroni è in bilico: mirino su De Rossi

Baroni pensa esclusivamente al Torino e al presente, ma il pari ottenuto oggi contro la Lazio tiene aperto qualsiasi discorso in merito al futuro della panchina granata.

I granata hanno messo insieme appena 5 punti in 6 partite collezionando una sola vittoria. Troppo poco per le ambizioni della società di Cairo intorno alla quale da tempo è partita contestazione.

La prossima partita potrebbe quindi rappresentare uno spartiacque importante anche per il futuro dello stesso Baroni. In caso di ribaltone in panchina Daniele De Rossi resta il principale candidato per la sostituzione dell’attuale allenatore granata. Arrivano conferme anche dai colleghi di ‘Calciomercato.it’ che evidenziano come lo stesso allenatore romano abbia avuto la scorsa estate un incontro positivo con il patron del Toro, Urbano Cairo che era rimasto molto impressionato. Ora il suo profilo potrebbe tornare in auge.