Re Carlo dà l’addio, fuori subito dalla Famiglia Reale!

Possiamo dirlo con una certa sicurezza: decisamente non è un momento d’oro per la Royal Family. Le gravi malattie che tra febbraio e marzo 2024 hanno colpito re Carlo e la principessa Kate hanno messo a dura prova la Monarchia britannica. La Famiglia Reale un anno e mezzo prima aveva dovuto salutare per sempre la Regina Elisabetta, senza contare lo strappo di Harry e Meghan consumato nel 2020.

Stando a quanto è trapelato, il secondogenito di Carlo di recente ha provato a ricucire per tornare a essere accolto tra i membri della Royal Family. Il sovrano però a quanto pare ha ribadito al Duca di Sussex l’incompatibilità tra i doveri – e gli impegni – istituzionali legati alla Famiglia Reale e la decisioni di Harry di vivere negli Usa e di svolgere insieme alla moglie attività anche commerciali per sostenersi autonomamente.

Harry insomma continua a rimanere ai margini della Royal Family malgrado i tentativi di arrivare a un “disgelo” – che finora non hanno prodotto se non timide aperture. Ma per altri membri della Famiglia Reale le cose si sono messe ancora peggio, al punto che Carlo ha di fatto chiesto loro di rendersi praticamente “invisibili”.

Carlo ha deciso: ecco chi è praticamente fuori dalla Famiglia Reale

L’ultimo scandalo legato a Jeffrey Epstein ha fatto definitivamente cadere in disgrazia Andrea e Sarah. La goccia che ha fatto traboccare il vaso va individuata nella mail in cui Sarah Ferguson si scusò con Epstein, definito «potente amico» nella comunicazione. Una posizione inaccettabile per il Palazzo, anche se il messaggio di posta elettronica risale a una data anteriore alla condanna per pedofilia – oltre che essere il frutto di consigli evidentemente errati.

Stando a quanto pubblicato sui giornali, proveniente da fonti vicine alla Famiglia Reale, Carlo avrebbe ribadito al fratello Andrea e alla sua ex moglie Sarah Ferguson – sua attuale convivente – che la loro presenza non è gradita durante le festività natalizie (già l’anno scorso i due non aveva partecipato alle cerimonie pubbliche riservate ai membri senior della Royal Family).

Il sovrano considera la situazione a tal punto grave da chiedere alla coppia dello scandalo di rendersi «letteralmente invisibile». In altre parole Andrea e Sarah non devono farsi vedere in pubblico, nemmeno nel momento di uscire o tornare a casa. Il Principe e Fergie vivono ancora nel Royal Lodge, di proprietà reale, e Carlo pretende che usino ingressi e porte di servizio.

Il Re insomma vuole evitare che siano associati alla Royal Family e che attirino su di sé l’attenzione mediatica, con grave danno d’immagine per la Monarchia. È molto probabile che nei prossimi mesi Carlo II sia chiamato a decidere se sfrattare fratello e cognata dal Royal Lodge. William dal canto suo ha sempre mantenuto una linea dura nei confronti dello zio.