Attenzione, questi oggetti non devi mai metterli in lavastoviglie: corri un grosso rischio

La lavastoviglie è considerata una delle invenzioni più utili della vita domestica moderna. Riduce il tempo dedicato alle faccende quotidiane e assicura piatti, bicchieri e posate sempre puliti con il minimo sforzo. Tuttavia, non tutto ciò che si trova in cucina è adatto a essere lavato al suo interno. Anzi, alcuni oggetti comunemente utilizzati possono subire danni irreversibili o, peggio ancora, causare problemi all’elettrodomestico stesso.

Il motivo per cui alcuni oggetti non andrebbero mai messi in lavastoviglie, non è legato esclusivamente ai danni che si possono arrecare all’elettrodomestico, ma soprattutto a ciò che potrebbe accadere all’oggetto stesso. Molto materiali, infatti, non sono studiati per sopportare le alte temperature della lavastoviglie e potrebbero quindi danneggiarsi o rilasciare delle particelle quando poi li andremo ad usare.

Attenzione, questi oggetti non andrebbero mai messi in lavastoviglie

Le alte temperature, i getti d’acqua ad alta pressione e i detergenti aggressivi sono nemici silenziosi di determinati utensili che, se sottoposti a questi stress, si deformano, si scoloriscono o si rovinano in modo permanente. Ecco che quindi, prima di continuare a mettere tutto in lavastoviglie, è bene sapere che alcuni oggetti sarebbe opportuno lavarli esclusivamente a mano, e solo così si potranno evitare danni seri.

Come detto, non tutti gli oggetti possono andare in lavastoviglie e questi, sono quelli che da oggi sarebbe meglio lavare con la classica spugna e sapone per piatti:

Utensili e posate di legno: i saponi per la lavastoviglie possono rimuovere gli oli naturali del legno che finisce per seccarsi e rompersi Grattugia: il metodo di lavaggio e il flusso dell’acqua non riescono a rimuovere tutti i piccoli pezzi di cibo dalla grattugia. Dunque, non si pulirà a dovere ed è inutile inserirla nella lavastoviglie Pentole antiaderenti: i detergenti e le alte temperature possono rovinare irrimediabilmente il rivestimento tipico di questi oggetti Oggetti di porcellana: le stoviglie di porcellana possono rovinarsi o rompersi. Quindi evita di inserirle Contenitori di plastica sottile: le alte temperature e i detergenti deformano questi oggetti che possono anche sciogliersi e rovinare le altre stoviglie e lo stesso elettrodomestico Oggetti di vetro dipinti o con stampe: bicchieri o altri oggetti di vetro colorati, se lavati in lavastoviglie, perderanno colore e si stingeranno quasi del tutto rovinandosi per sempre Coperchi delle pentole a pressione: contengono alcune valvole molto delicate che si rovinano durante il lavaggio e potrebbero non funzionare più correttamente.

Una volta compreso questo, la lavastoviglie si potrà continuare ad usare per tutto il resto, evitando così di corre rischi e di rovinare oggetti ed elettrodomestico.