Un Posto al Sole anticipazioni: dramma Roberto, triste addio a Napoli

È decisamente un pessimo momento per Roberto. Lo storico protagonista di Un Posto al Sole se la sta vedendo piuttosto brutta in carcere, dove è finito a causa di Gennaro. Il tentativo di mediazione in ospedale con il suo ingombrante socio è finito malissimo per Ferri. Gagliotti non ha accettato la sua proposta e ha raccontato alla polizia che Roberto è venuto da lui con l’intenzione di ucciderlo.

Gli inquirenti hanno creduto alla versione fornita dal losco imprenditore e per Roberto si sono aperte le porte della prigione. Nel frattempo Marina è rimasta da sola ai Cantieri a contrastare lo strapotere dei fratelli Gagliotti. Gennaro e Vinicio fanno il bello e il cattivo tempo e la moglie di Roberto dovrà tornare la “dark lady” di un tempo per tenergli testa.

Ma non è tutto: dietro le sbarre Roberto è finito nel mirino di un gruppo di criminali capeggiati da Rosario, un detenuto che sembra voler fare di tutto per rendergli la vita impossibile. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole ci sarà spazio anche per un addio che si preannuncia molto doloroso. Ecco cosa succederà prossimamente nella soap ambientata a Napoli.

Un Posto al Sole, spoiler: momento buio per Roberto, sta per consumarsi un addio

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un Posto al Sole rivelano che la storia tra Rosa e Pino sarà vicina al punto di rottura. La donna non ha mai smesso di nutrire dei sentimenti per il suo ex Damiano. Il rapporto con il postino filosofo sembra davvero logoro e ormai prossimo al capolinea. La storia d’amore tra i due appare decisamente segnata.

Palladini senior nel frattempo non sarà entusiasta per il nuovo lavoro di Gianluca. Clara si rivolgerà a Niko e Giulia per avere un consiglio su come prestare aiuto a Eduardo. Luca si mostrerà un amico molto saggio nel parlare con Alberto e spiegargli come dovrebbe comportarsi un genitore in circostanze molto particolari.

Mariella e Guido aiuteranno Alfredo per farlo allontanare dalla prepotenza di Cotugno. Il loro rapporto però sarà sempre più instabile, con momenti di vicinanza alternati a fasi di allontanamento. Proseguirà anche l’avvicinamento tra Rosa e Damiano, ambedue preoccupati per le sorti di Eduardo. Ma a tenere banco sarà soprattutto la vicenda di Roberto.

Filippo si mostrerà intenzionato a dare tutto il supporto possibile a suo padre. Roberto però penserà soprattutto a regolare i conti con gli altri detenuti. Dopo l’ultima drammatica aggressione subita per mano di Rosario, l’imprenditore si mostrerà determinato a difendersi da solo, con il rischio di fare una mossa avventata e controproducente per la concessione della libertà condizionale.

Marina sarà sempre più preoccupata per le sorti del marito e nel suo animo si farà strada un profondo risentimento per Gagliotti. Castrese intanto scivolerà sempre più verso un abisso di amarezza e solitudine, oberato anche dai ritmi lavorativi forsennati imposti da Gennaro e Vinicio ai Cantieri. Rossella infine si renderà conto che Riccardo non potrà mai considerarla una semplice amica.