È il momento di conoscere questi trucchi: solo così potrai risparmiare fino al 50% sul riscaldamento

Poche cose come i saliscendi del prezzo delle bollette del gas hanno fatto dormire sonni agitati agli italiani. Le stime di Assoutenti a marzo di quest’anno parlavano di rincari nell’ordine del 20% con aumenti che per una famiglia media sono arrivati a toccare i 309 euro in più rispetto all’anno precedente. L’ennesima stangata per le famiglie italiane insomma.

Colpa del combinato disposto tra un inverno meno mite di quelli a cui ci avevano abituato gli ultimi anni e le tensioni sui mercati del gas. Non per nulla il governo è stato costretto a intervenire per mettere un freno al caro bollette. L’esecutivo a guida Fratelli d’Italia ha varato così il bonus bollette, una misura una tantum da 200 euro per le famiglie.

Gli italiani però sono un popolo di risparmiatori storici, abituati a fare di necessità virtù cercando sempre qualche modo per risparmiare qualcosa. Non sarà inutile allora sapere che esistono dei trucchi per spendere molto meno e alleggerire le bollette che con l’arrivo della stagione più fredda torneranno prevedibilmente a impensierire gli italiani.

I trucchi per risparmiare sul riscaldamento

Con l’arrivo della stagione più fredda, in tanti si ingegnano per trovare metodi più efficaci per risparmiare sui costi del riscaldamento, soprattutto nelle regioni italiane dove le temperature sono più basse. Tenere sempre il riscaldamento acceso, va da sé, si traduce in aumenti in bolletta. Teniamo conto poi che il numero massimo di ore giornaliere in cui è possibile tenere accesi i termosifone è legato alla zona climatica in cui ci troviamo.

Possiamo andare da un massimo di 14 ore giornaliere (zona climatica E, nelle regioni più fredde del Nord) al minimo di 6-8 ore al giorno delle zone climatiche A e B (isole, zone costiere e regioni del Sud). Come fare allora a risparmiare sul riscaldamento? Il primo trucco consiste nell’impostare temperature non esagerate. Impostiamo il termostato sui 20°C.

Non dimentichiamo poi di sfiatare spesso i radiatori. Spegniamo il riscaldamento e attendiamo che i termosifoni siano freddi per sfiatarli. Non ci vorranno più di cinque minuti. Un’idea per risparmiare può essere anche installare un deumidificatore o posizionare un pannello isolante dietro i caloriferi. Si tratta di una soluzione economica in grado di mantenere più a lungo il calore. Non dimentichiamo poi di coprire gli spifferi.

Non trascuriamo i tappeti: aiutano a non disperdere il calore anche se ci richiedono una certa manutenzione. Attenzione anche a non coprire i termosifoni. Converrà anche fare uso delle valvole termostatiche e non abusare delle stufe elettriche. Assicuriamoci infine che casa nostra sia adeguatamente isolata.