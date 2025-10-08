Non commettere questo errore prima di mettere le uova in frigo: stai facendo un disastro

Le uova sono tra gli alimenti più versatili e presenti nelle cucine di tutto il mondo. Che si tratti di una colazione proteica, di una frittata dell’ultimo minuto o della base per un dolce fatto in casa, non mancano mai nel frigorifero. E proprio per questa loro frequente presenza, in molti si sentono sicuri di conoscerne ogni aspetto: come conservarle, cucinarle e verificarne la freschezza. Tuttavia, c’è un errore comune che continua a essere commesso, spesso in buona fede, ma che può compromettere la sicurezza alimentare e la durata del prodotto.

Si tratta di un ‘semplice’ gesto che in molti fanno ogni volta che acquistano le uova e che in apparenza potrà sembrare del tutto innocuo, in realtà si tratta di un qualcosa che non andrebbe mai fatto e che non fa altro che aumentare il rischio di contaminazione incrociata in cucina.

Mai commettere questo errore clamoroso con le uova prima di metterle in frigo

Ma di quale errore si tratta e perché sembra essere così pericoloso? In pratica, una delle cose che più viene fatta prima di riporre le uova in frigo è quella di lavare il guscio. Molti, infatti, credono che lavare le uova prima di riporle in frigo sia un’abitudine corretta, associandola a una maggiore igiene. In realtà, è una pratica sbagliata e potenzialmente dannosa. Sebbene l’intenzione sia quella di eliminare batteri o residui dal guscio, questo gesto può avere l’effetto opposto, esponendo il contenuto interno dell’uovo a maggiori rischi di contaminazione.

Il guscio delle uova è poroso, ma è naturalmente protetto da una sottile pellicola invisibile chiamata cuticola, che funge da barriera contro i batteri e l’umidità. Lavare le uova, soprattutto con acqua fredda o sotto il getto del rubinetto, può rimuovere questa protezione naturale, rendendo l’uovo più vulnerabile all’ingresso di microrganismi, tra cui la temuta Salmonella.

Inoltre, se l’acqua penetra nei pori del guscio, può veicolare batteri presenti sulla superficie direttamente all’interno. Il rischio aumenta se, dopo il lavaggio, le uova vengono riposte umide nel frigorifero: l’umidità residua crea un ambiente favorevole alla proliferazione batterica. Quindi, un gesto che facciamo in tanti e che in apparenza può sembrare banale e anche innocuo, in realtà nasconde un pericolo non indifferente. Ecco perché da oggi, le uova non dovranno mai più essere lavate prima di essere riposte nel frigo.