Secondo gli interior designer sono questi i 5 colori ideali per il soggiorno: il relax sarà assicurato

Secondo gli interior designer sono questi i colori tra cui scegliere se si desidera ottenere un soggiorno che sia rilassante e confortevole: fanno anche tendenza.

Il soggiorno è il cuore pulsante della casa, lo spazio dove si accolgono gli ospiti, ci si concede una pausa a fine giornata e si vive il tempo libero in famiglia. Per questo motivo, ogni dettaglio che lo riguarda ha un impatto diretto sul benessere quotidiano. Tra arredi, illuminazione e tessili, uno degli elementi che influisce maggiormente sull’atmosfera è, senza dubbio, il colore delle pareti.

La scelta cromatica non è soltanto una questione estetica, ma anche emotiva e funzionale. Alcune tonalità riescono a infondere serenità, altre trasmettono energia, mentre alcune rischiano di appesantire l’ambiente se non gestite con attenzione. I professionisti dell’interior design lo sanno bene: il colore giusto può trasformare un soggiorno qualunque in un rifugio accogliente, dove mente e corpo trovano una naturale distensione.

5 colori da provare subito e che trasformano il soggiorno in un’oasi di relax

Secondo molti interior designer, i colori ideali per il soggiorno sono quelli capaci di creare un’armonia tra luce, arredi e percezione visiva. I toni devono avvolgere senza soffocare, ampliare lo spazio senza risultare impersonali. Il segreto sta nella scelta di nuance morbide, naturali o leggermente polverose, in grado di adattarsi a stili diversi, dal minimalismo nordico al calore rustico.

Ma quali sono quindi questi colori su cui puntare per ricreare un ambiente che sia rilassante e confortevole? Ebbene, secondo gli interior designer, il primo colore su cui puntare è il verde salvia. Una tonalità raffinata ma mai fredda, richiama la natura con discrezione. Perfetta per le pareti, ma anche per divani o tappeti. C’è il greige, che nasce come una fusione equilibrata di grigio e beige. Versatile, neutro e calmante. Ideale per chi cerca una base su cui costruire un arredamento più personale.

In questo mix di colori il rosa cipria non può di certo mancare. Rilassante, elegante e mai troppo femminile. Funziona benissimo con materiali naturali come legno chiaro o lino. Anche il blu polvere, non deve affatto essere sottovalutato. Si tratta di una tonalità che rievoca i jeans slavati e i pomeriggi sereni. Perfetto per le pareti, ma anche per divani o tappeti. Infine, c’è anche il grigio perla, un colore elegante e soft, che evita il rischio di freddezza del grigio scuro. Insomma, con queste 5 tonalità, anche il soggiorno più retrò, potrà trasformarsi in una vera oasi di benessere e relax.