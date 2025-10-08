Prendono Barella per 86 milioni, Inter all’angolo: la destinazione

L‘Inter ha ripreso una marcia interessante arrivando alla sosta a -3 dalla vetta della classifica di Serie A e a punteggio pieno in quella di Champions League.

Dopo una prima fase di adattamento la compagine meneghina sembra essersi calata ai dettami di Christian Chivu che ha preso saldamente la situazione tra le proprie mani. La vittoria per 4-1 sulla Cremonese che ha preceduto la pausa è stato il manifesto della ritrovata dimensione dei nerazzurri che hanno ritrovato anche il gol di Nicolò Barella che mancava da tempo.

Il centrocampista dell’Inter è tornato a brillare come nei giorni migliori riprendendo per mano il reparto di Chivu. Lo stesso ex Cagliari è stato protagonista nella prima puntata di Wheel Talks parlando anche del concetto di appartenenza: “Concetto che all’Inter ho vissuto molto da vicino perché tutti noi diciamo che l’Inter è una famiglia e di sicuro in una famiglia c’è appartenenza. È un valore che mi ha trasmesso quando sono arrivato a Milano ‘i vecchi’ e ora è quello che cerchiamo di trasmettere noi a chi arriva. Ed è quello che trasmettono i tifosi quando si va in giro per la città o allo stadio. È sicuramente un valore molto importante dell’essere interista”.

Calciomercato Inter, Barella nel mirino di Inzaghi: pronta una cifra monstre

Appartenenza all’Inter che lega in maniera indissolubile il nome di Barella a quello della società meneghina che però presto potrebbe dover alzare gli scudi per difendersi dagli assalti di un’altra società.

C’è infatti un club in particolare che potrebbe tornare alla carica per il centrocampista di Chivu. Si tratta dell’Al Hilal, compagine saudita allenata dal grande ex nerazzurro Simone Inzaghi che aveva proprio in Barella uno dei suoi pupilli nel corso dell’avventura a San Siro.

Con il tecnico piacentino il centrocampista sardo ha visto la sua definitiva consacrazione, alzando il livello del proprio calcio fino a diventare un top riconosciuto sia in Italia che in Europa. Il legame tra i due è quindi molto forte e le possibilità economiche del club arabo potrebbero fare il resto.

L’Al-Hilal è infatti prontissimo a ritornare alla carica per aggiudicarsi il cartellino di Barella mettendo sul piatto una cifra monstre intorno agli 86 milioni di euro. Una proposta imminente che potrebbe sparigliare le carte già a gennaio. L’Inter si prepara quindi a resistere agli assalti.