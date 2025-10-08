Dramma Zverev, altro messaggio inquietante: cresce la paura

Continua la crisi nera di Alexander Zverev, che a Shanghai ha sprecato una chance importantissima per tornare a brillare. Eliminazione prematura già ai sedicesimi di finale in tre set contro il francese Arthur Rinderknech che ha lasciato un segno rilevante nella mente si Sascha.

Zverev ha infatti gettato al vento la possibilità di portare a casa un 1000 importante come quello cinese alla luce dell’assenza di Sinner eliminato e Alcaraz che non ha affatto partecipato.

Il numero 3 del ranking ATP dovrà dunque rimandare l’appuntamento con la vittoria, continuando a navigare in una spirale di insuccessi, negatività e dolore che sta preoccupando anche i suoi fan. La carriera del tedesco sta vivendo un momento di enorme calo rispetto alle potenzialità, ed anche le parole dello stesso tennista iniziano ad essere allarmanti.

La sconfitta contro Rinderknech sembra averlo segnato, e dopo la gara ha ammesso a ‘Eurosport DE’: “L’ultima volta che ho giocato senza dolore è stato in Australia, è stato un anno molto duro fisicamente e i problemi alla schiena continuano a ripresentarsi”.

Crisi nera per Zverev: “Non credo più in me stesso”

I problemi fisici sono indubbiamente una componente rilevante nella fase negativa di Zverev ma non rappresentano di certo l’unico ostacolo.

Il tennista teutonico ha infatti svelato ulteriori dettagli molto preoccupanti relativi al suo attuale status mentale: “Sono in una vera e propria lotta contro me stesso, ho una grande mancanza di fiducia che caratterizza il mio gioco”. Zverev naviga quindi una profonda crisi tanto fisica quanto mentale, che gli impedisce di ottenere i risultati positivi che sarebbero ampiamente nelle sue corde visto il livello del suo talento.

A 28 anni il tedesco vive quindi la fase decisiva tanto della sua vita quanto della propria carriera. C’è bisogno di un cambio totale di marcia per uscire dalla crisi e riportare sorrisi e risultati intorno a lui.

Zverev ha quindi aggiunto: “La verità è che non credo in me stesso, mi manca qualsiasi tipo di fiducia in me stesso e sto giocando un tennis pessimo. Il mio bilancio stagionale è stato davvero pessimo”.

Una chiosa molto importante che evidenzia quindi le attuali problematiche di Zverev che è in lotta prima di tutto con se stesso per poter ritrovare il suo consueto tennis, quello che gli permetterebbe di tornare a vincere e sorridere.