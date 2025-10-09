Canovacci duri e ruvidi? Prova questo metodo: torneranno subito morbidissimi

Come rimediare in poche mosse a canovacci duri e ruvidi: ci vorrà davvero pochissimo per farli tornare nuovamente morbidi e che asciugano di nuovo.

Nonostante le mille attenzioni e detersivi profumati, i canovacci da cucina sembrano destinati a perdere, col tempo, quella piacevole morbidezza che li rendeva così pratici e gradevoli da usare. Dopo qualche mese di utilizzo, infatti, capita spesso di ritrovarli rigidi, ruvidi al tatto e poco assorbenti, quasi inutilizzabili. Ma da cosa dipende davvero questo cambiamento?

A differenza degli asciugamani da bagno, i canovacci sono sottoposti a un tipo di “stress” molto particolare. Entrano in contatto ogni giorno con grassi, amidi, residui di cibo, sostanze acide e persino detersivi per i piatti. Anche se lavati regolarmente, le fibre assorbono questi elementi, che nel tempo si accumulano e si fissano nei tessuti. A ciò si aggiunge l’acqua dura, ricca di calcare, che può rendere i tessuti rigidi lavaggio dopo lavaggio.

Come rimediare facilmente a canovacci duri e ruvidi: torneranno come nuovi

Molti cercano di risolvere il problema aumentando la quantità di ammorbidente in lavatrice. Ma proprio qui si nasconde l’errore: l’ammorbidente tradizionale non solo non risolve il problema, ma a lungo andare peggiora la situazione. Si limita a “rivestire” le fibre con una patina chimica che, oltre a ridurre l’assorbenza, favorisce l’accumulo di ulteriori residui. Il risultato? Canovacci sempre più duri, opachi e, in alcuni casi, anche maleodoranti.

Come fare allora per risolvere la situazione? Fortunatamente ,a differenza di quello che si possa pensare, esiste un rimedio fai date, completamente naturale, che permette di restituire la morbidezza persa e l’assorbenza dei classici canovacci da cucina. La prima cosa fare è andare in dispensa e prendere bicarbonato e aceto. Si tratta di due ‘ingredienti’ che tutti abbiamo in casa e che si sono rivelati già utilissimi per risolvere tantissimi altri problemi che si verificano nel quotidiano.

Quindi, prima del lavaggio in lavatrice, basta immergere i canovacci per qualche ora (o una notte intera) in una bacinella con acqua bollente, bicarbonato e aceto bianco. L’aceto scioglie i residui di calcare e detersivo, mentre il bicarbonato agisce come sbiancante delicato e neutralizzatore di odori. Una volta risciacquati, i canovacci potranno essere messi in lavatrice e lavati alla solita maniera. Non appena il ciclo di lavaggio sarà terminato, si noterà subito la differenza: finalmente i tessuti saranno ritornati morbidi e non ci sarà più alcun tipo di cattivo odore. Basterà quindi lasciarli asciugare ed ecco che saranno pronti per essere utilizzati ancora.