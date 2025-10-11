Ritiro Sinner, l’annuncio spaventa i tifosi: “Il corpo ha ceduto”

Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Jannik Sinner che esce zoppicante dal campo a Shanghai, appoggiato sulla racchetta usata alla stregua di una gruccia durante il match contro Griekspoor. Problemi muscolari hanno costretto il numero due del mondo a dare forfait. Il campione altoatesino (24 anni) ridotto in condizioni tali da riuscire malapena a camminare ha colpito non solo tifosi e appassionati.

A tradire l’asso italiano della racchetta sono stati i crampi. Le condizioni climatiche proibitive hanno giocato un brutto scherzo al fuoriclasse del tennis azzurro, costretto a fare i conti – oltre che con la fatica – con temperature alte e un’umidità elevatissima. Un ostacolo non da poco per atleti reduci da una stagione lunga e impegnativa.

Stando a quanto dichiarato ad Adnkronos Salute da Andrea Bernetti, medico fisiatra e segretario generale della Simfer (Società italiana di medicina fisica e riabilitativa), i tennisti hanno gareggiato a Shanghai in condizioni estreme, con temperature superiori ai 30°C e un tasso di umidità tra l’85 e il 90%. In queste condizioni anche i corpi super allenati degli atleti top rischiano di cedere.

Il ritiro di Sinner preoccupa i tifosi

Il ritiro del malconcio Sinner di Shanghai è diventato il simbolo delle proteste dei tennisti per le condizioni estreme in cui sono stati costretti a sfidarsi nel torneo Atp cinese. In molti hanno commentato negativamente la situazione che si è venuta a creare durante il torneo cinese. Sui social è intervenuto per dire la sua anche l’allenatore francese Patrick Mouratoglou.

Secondo Mouratoglou, i problemi riscontrati da Sinner hanno qualcosa di emblematico. Mai dimenticare che siamo davanti a un professionista a tutto tondo, a uno degli atleti più esemplari del tennis contemporaneo. «Quando vedo gente sui social media insinuare che Jannik abbia finto l’infortunio mi viene da dire che questa è una barzelletta», commenta caustico Mouratoglou.

«Stiamo parlando – sottolinea il coach – di uno dei giocatori più seri, professionali e impegnati che esistano nel circuito Atp». Questo impone una riflessione: «Se vedi uno come lui a malapena in grado di camminare alla fine della partita, con i crampi e costretto al ritiro, ti viene da chiederti subito come sia possibile tutto questo». Il punto è che il fattore climatico non va trascurato.

«Si sottovaluta spesso uno degli avversari più temibili del tennis, il meteo. L’umidità della Cina può mettere a dura prova anche gli atleti più forti e contro Griekspoor il corpo di Jannik ha semplicemente ceduto», fa osservare Mouratoglou che ricorda i problemi analoghi a quelli di Sinner riscontrati da altri atleti come Taylor Fritz e Djokovic – che durante il match ha perfino vomitato due volte.

Insomma, «per Sinner non è una questione di forma fisica o di sforzo, ma dovrà imparare ad anticipare. La prossima volta, più idratazione prima della partita, più elettroliti e una migliore gestione delle riserve corporee per arrivare fino in fondo».