È morta una leggenda del calcio, lutto in panchina

Il mondo del calcio è stato travolto nei giorni scorsi da un altro lutto terrificante che ha lasciato senza parole milioni di tifosi ed appassionati.

A 69 anni ci ha lasciati Miguel Angel Russo, allenatore del Boca Juniors che lo scorso 21 settembre aveva peraltro dovuto lasciare la guida della squadra proprio a causa di problemi di salute. Il nativo di Partido di Lanus combatteva dal 2017 proprio con una brutta malattia, che ha portato nel corso del tempo a consumarlo fino al triste epilogo.

Lunedì scorso le sue condizioni si sono aggravate, e Russo è stato quindi ricoverato in terapia intensiva per un’infezione alle vie urinarie. In seguito nelle ore successive è arrivata la triste notizia del decesso che ha scosso l’intero ambiente Boca Juniors, dagli addetti ai lavori ai tifosi.

Una morte prematura di un grande uomo di calcio che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di milioni di appassionati.

Lutto nel mondo del calcio: addio a Miguel Angel Russo

Questo terribile lutto ha colpito in particolar modo la sfera legata agli Xeneizes, che hanno quindi dato l’ultimo saluto a Miguel Angel Russo con un lungo comunicato.

Il Boca ha scritto: “Il Club Atlético Boca Juniors è profondamente addolorato nell’annunciare la morte di Miguel Ángel Russo. Miguel lascia un segno indelebile nella nostra istituzione e sarà sempre un esempio di gioia, calore e impegno. Accompagniamo la sua famiglia e i suoi cari in questo momento di dolore. Era appassionato della sua attività, un combattente tenace in tutte le situazioni, un punto di riferimento prima come giocatore e poi come allenatore. Addio, caro Miguel!“.

Fiumi di lacrime e immensa tristezza per tutti gli appassionati di calcio, non solo sudamericano. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo ed ha avuto svariate conseguenze tra calciatori e tifosi. Nello specifico con un post su Instagram anche Leandro Paredes, che in estate aveva fatto ritorno al Boca dopo anni in Europa, ha omaggiato Russo scrivendo: “Grazie per aver difeso i nostri colori con tanta passione, grazie per aver lottato fino all’ultimo giorno per essere presente per la tua squadra. Ci lasci molti ricordi e insegnamenti. Addio Miguel! Un sentito cordoglio a tutta la famiglia Russo“.

La voce di Paredes non è stata di certo l’unica che in questi giorni ha risuonato forte e chiara nel coro di condoglianze arrivate alla famiglia dell’allenatore argentino.