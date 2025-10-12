Addio Inter, Tare lo porta al Milan a gennaio: che colpo

La rivalità eterna tra Inter e Milan non avrà mai fine, ed anzi trova ulteriore terreno fertile anche in questa stagione nella quale entrambe sembrano poter lottare per la vittoria dello scudetto.

Un solo punto separa in classifica i ragazzi di Allegri da quelli di Chivu con i rossoneri che vivono subito in positivo un nuovo progetto tecnico che sta pagando immediatamente i giusti dividendi. Al netto delle vicende di campo l’eterna battaglia tra Inter e Milan rischia di trovare ulteriore sbocco anche in sede di calciomercato, lì dove gli obiettivi e le esigenze si intrecciano creando dinamiche molto particolari.

Sia i rossoneri che i nerazzurri potrebbero avere la necessità di andare a potenziare la retroguardia con un elemento importante utile ad allungare anche la profondità delle scelte in rosa. In questo senso un obiettivo comune, che attualmente gioca in Serie A, potrebbe scatenare un autentico derby di mercato in vista della prossima sessione.

Il riferimento è a Mario Gila, vecchio pallino dell’Inter per il quale sale in cattedra anche il Milan in una sfida che si preannuncia avvincente. Il classe 2000 spagnolo era partito male nel corso della sua avventura alla Lazio, per poi guadagnare nel corso del tempo fiducia e consapevolezza.

Calciomercato, derby tra Inter e Milan per Gila della Lazio

Ora Gila potrebbe necessitare di un ulteriore salto di qualità e per farlo potrebbe cambiare appunto aria, con le due milanesi alla finestra.

In particolare secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’, l’ex laziale Igli Tare vorrebbe portarlo in rossonero. Da casa Milan hanno iniziato a farci un pensiero concreto per la prossima stagione, ma non vanno esclusi colpi di scena già per gennaio, viste le esigenze difensive della rosa di Allegri e la situazione contrattuale del calciatore.

In inverno il Diavolo potrebbe anticipare la concorrenza tra la scadenza contrattuale 2027 e un rinnovo che per ora non vede terreno fertile. A complicare il tutto anche l’interesse dell’Inter, che potrebbe far leva anche sul procuratore Camano, lo stesso di Lautaro Martinez.

Il Milan però con Tare vorrebbe provare la mosse decisiva sui rivali, mentre il calciatore è per ora concentrato solo sulla Lazio. Gila infatti prima dell’ultima gara contro il Torino, parlando di se stesso disse: “Sarri ha ritrovato un Mario equilibrato, che controlla meglio i momenti della partita e lavora per essere un leader. Ora sono più maturo, due anni fa ero un cavallo pazzo (ride, ndr). Sono felice della sua fiducia, lo rispetto molto. Il mister ora è più sereno e questo lo trasmette anche a noi”.