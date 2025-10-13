Clamoroso Spalletti, adesso è ufficiale: annuncio di questi minuti

Proprio nei giorni in cui è tornata in campo la Nazionale italiana ha ripreso la parola anche l’ex ct Luciano Spalletti. L’allenatore di Certaldo è reduce da un’avventura poco felice sulla panchina degli azzurri ed è quindi in attesa di un’altra chiamata intrigante per rilanciarsi ai massimi livelli.

Spalletti ha toccato l’apice nel 2023 con la vittoria dello storico terzo scudetto del Napoli, offrendo una proposta di calcio spettacolare ed in grado di dominare per una stagione intera. Nel capoluogo campano il tecnico toscano ha lasciato un pezzo di cuore, entrando di diritto nei piani più alti della storia della società partenopea.

Un’annata a tratti irripetibile con Osimhen e soci in grado di ammazzare il campionato già diverse settimane prima della fine, facendo poi culminare il tutto con la magica notte della liberazione per un’attesa che durava da oltre un trentennio.

Spalletti è dunque una stella assoluta del firmamento del Napoli e i tifosi avrebbero certamente voluto continuare al suo fianco il percorso di crescita del club. Le cose però non sono andate così con la separazione dalla società di De Laurentiis e il successivo approdo sulla panchina della Nazionale.

Spalletti e l’addio al Napoli: “Sono andato via per De Laurentiis”

Proprio della sua avventura a Napoli ha parlato lo stesso Spalletti a margine dell’ultimo giorno del Festival dello Sport di Trento.

Il tecnico di Certaldo è partito dal suo legame con la città: “Quando mi hanno riconosciuto di essere uno ‘scugnizzo’ napoletano, è stato un momento bellissimo. Mi riferisco alla cittadinanza che mi ha dato il Sindaco. Ho ricevuto un amore sfrenato che ti metteva anche timore, non sai dove possa andare a finire. Mi faceva anche un po’ timore, perché non sapevo se avere tutto quello che serviva per meritarlo”.

La fine del rapporto con il Napoli resta però il tasto dolente e che coinvolge anche il presidente: “Sono andato via da Napoli perché il presidente De Laurentiis aveva preso il sopravvento. Non avevamo mai parlato di rinnovi contrattuali, mai un pensiero per fare capire che mi voleva”.

Spalletti ha quindi aggiunto: “Una volta con una giornalista si arrivò a dire “Il campionato con il Napoli lo avrebbe vinto anche lei da solo” (riferito a De Laurentiis). Una cosa che non si può sentire da un Presidente. Un’altra volta in conferenza disse: “Spalletti rimane, lo dico io”. Allora pensai: “Perché?”. Potevo rimanere anche senza allenare”.