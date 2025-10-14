Affarone da Lidl: ha un motore da 1800W e pulisce casa in un attimo

In autunno, si sa, insieme al freddo si presentano una serie di ospiti indesiderati: dalle foglie umide al fango che appare pressoché onnipresente, per non parlare del muschio che avanza. A ogni autunno si ripresenta con regolarità sempre la solita vecchia storia. Grazie alla soluzione proposta da Ikea si può dare una svolta alla pulizia della casa.

Un motore da 1800 W abbinato a un prezzo d’eccezione porterà una novità significativa che farà sicuramente felice chi ama prendersi cura della propria casa e vuole farlo al meglio. Si tratta di un affare di quelli che è difficile lasciarsi scappare sotto il naso, specialmente quando lo sporco stagionale viene a bussare alla nostra porta.

L’offerta di Lidl riesce coniugare elementi come “potenza” e “basso prezzo”, solitamente incompatibili. Il nuovo prodotto lanciato in tempo per l’arrivo della stagione autunnale promette di rivoluzionare il significato della pulizia domestica grazie a un motore da 1800 W e a una generosa portata d’acqua. Una soluzione ideale per chi vuole rimettere a nuovo le zone dell’abitazione dove si accumulano polvere e sporco.

L’ultima offerta di Lidl: un motore da 1800 W per pulire casa

Per l’autunno Lidl lancia l’affare della stagione con una idropulitrice con accessori al prezzo di appena 79 euro. Dal 13 ottobre in tutti i punti vendita Lidl è disponibile l‘idropulitrice ad alta pressione firmata Parkside. Oltre al prezzo vantaggioso, i punti di forza di questo prodotto sono il motore da 1800 W, la portata fino a 420 litri all’ora e una spinta che da 135 bar.

A completare l’offerta ci sono gli accessori inclusi nel prezzo: pistola a spruzzo, tubo flessibile, lance, due flaconi per detergente. C’è anche il pratico sistema Click, perfettamente compatibile con i tubi più comuni. Una garanzia di 3 anni e i sigilli TÜV SÜD e GS sono molto interessanti se guardiamo al lato della sicurezza.

L’idropulitrice Parkside permette di sfruttare tre opzioni di getto: ventaglio, turbo, detergente. Il Click System permette di agganciare in maniera rapida i tubi. La compattezza di questo prodotto permette di riporlo ordinatamente in uno scaffale. Lidl continua a sorprendere la sua clientela con una soluzione capace di coniugare praticità e risparmio economico.

A fare la differenza, oltre al prezzo contenuto, sono i dettagli. Questo a cominciare dal tubo flessibile e comodo da utilizzare, che assicura resistenza senza inconvenienti come la rigidità. Le tre modalità di spruzzo permettono un adattamento ottimale ai materiali e allo sporco. In più ci sono le certificazioni affidabili e la garanzia triennale, cosa non usuale per prodotti come questi.