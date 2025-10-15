Il Paradiso delle Signore anticipazioni: un segreto inconfessabile stravolge le trame della soap

Segreti e inganni continueranno a caratterizzare le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Negli ultimi episodi ha tenuto banco il rapporto a dir poco ambiguo tra Marcello e Rosa. I due continuano a trattarsi come vecchi buoni amici. Peccato che ogni tanto faccia capolino un sentimento che con l’amicizia ha poco a che fare.

Rosa e Marcello, complice la trasferta a Trieste per intervistare Margherita Hack, sono stati a un passo dalla replica del bacio appassionato della scorsa stagione. Ma anche in questa occasione il giovane imprenditore ha taciuto quanto accaduto – o stava per accadere – con Adelaide, la donna che tra meno di due settimane dovrà portare all’altare.

Umberto naturalmente ha mangiato la foglia e ha fatto pedinare Rosa e Marcello da un investigatore privato. Tancredi però – che ha tutto l’interesse a separare da Barbieri la giornalista di cui si è invaghito – si è rivelato più astuto di lui facendo sparire le foto compromettenti dell’incontro prima che Guarnieri potesse mostrarle alla contessa, ignara del segreto del suo promesso sposo. Nei prossimi episodi della soap un altro segreto rischierà di portare scompiglio.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: un importante segreto scuote la soap

È fresco l’esordio nelle trame de Il Paradiso delle Signore di Greta, la sorella di Ettore Marchesi. Ormai è evidente che i due fratelli Marchesi nascondono qualcosa e soprattutto che hanno un piano tutt’altro che benevolo nei confronti dei Sant’Erasmo. Greta e Ettore continueranno a cercare di entrare sempre più in contatto con Odile e Umberto.

Greta in particolare custodisce un segreto importante che ancora non è stato svelato ma che è destinato a caratterizzare le trame degli episodi autunnali de Il Paradiso delle Signore 10. Intraprendente e determinata, la giovane metterà in campo tutte le sue risorse per guadagnare la fiducia della contessina che la farà assumere come nuova stilista della GMM.

I fratelli Marchesi si renderanno protagonisti del salvataggio in extremis dell’abito da sposa di Adelaide, danneggiato prima della cerimonia. Greta coglierà l’occasione al volo per sfoggiare tutta la sua abilità. La misteriosa giovane entrerà così nelle grazie della contessa. Ma non in quelle di Umberto. Il fiuto allenato del commendatore sentirà subito puzza di bruciato e la cosa lo farà tremendamente insospettire.

Guarnieri arriverà addirittura al punto di avviare un’indagine sul passato della stilista destinata a prendere il posto lasciato vacante da Giulia Furlan alla Galleria Milano Moda. Fulvio intanto si accorgerà di essere stato ingannato dalla figlia Caterina. Il nuovo magazziniere del Paradiso scoprirà che la figlia ha deciso di tenerlo all’oscuro della relazione a distanza che intrattiene da tempo.