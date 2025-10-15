Ufficiale, è stato esonerato: tifosi del Milan colti di sorpresa

Clamorosa la decisione assunta dalla Federazione dopo l'ultima bruciante sconfitta: è finita l'avventura in panchina

Negli ultimi 10 giorni l’attenzione dei tifosi di tutto il mondo è stata catalizzata dalle gare di qualificazione ai Mondiali del 2026. Dopo l’ultima tornata di gare, tanto in Europa quanto negli altri continenti, sono già 24 (ovvero la metà delle 48 previste) le squadre qualificate alla kermesse della prossima estate nel continente nordamericano.

Con l’Italia di Rino Gattuso chiamata quanto meno a blindare il secondo posto in vista dei sempre più probabili spareggi (gli ennesimi) per accedere alla fase finale (la missione è stata compiuta col 3-0 rifilato ad Israele ad Udine), negli altri gruppi le big hanno fatto il loro, pur con qualche rilevante eccezione. E una grandissima sorpresa verificatasi nel Gruppo B della zona Europa.

Obbligata a vincere per tenere accesa la speranza di staccare il pass per i Playoff in un raggruppamento finora dominato dalla Svizzera, la Svezia ha forse definitivamente compromesso le sue chances mondiali perdendo 0-1 in casa contro il sorprendente Kosovo. La classifica recita ora: Svizzera 10, Kosovo 7, Slovenia 4 e Svezia malinconicamente ultima con un solo punto dopo 4 giornate e con sole 2 gare ancora a disposizione.

Il disastroso cammino della nazionale guidata dal febbraio 2024 dall’ex rossonero Jon Dahl Tomasson è ora al bivio. Nonostante la presenza in attacco di big del calibro di Viktor Gyokeres ed Alexander Isak, la compagine scandinava rischia seriamente di restare fuori dai prossimi Mondiali. Quasi inevitabile, in questo contesto, la decisione assunta dalla Federcalcio svedese all’indomani della disfatta casalinga.

Tomasson, finita l’avventura sulla panchina della Svezia

‘Totale mancanza di risultati e volontà di non perdere la possibilità di accedere ai playoff a marzo e raggiungere la fase finale in estate’: queste le legittime motivazioni fornite dal presidente federale Simon Astrom nello spiegare alla stampa e ai tifosi la decisione di interrompere il rapporto lavorativo col giovane allenatore nativo di Copenaghen.

E così, mentre il suo ex compagno di squadra al Milan Rino Gattuso faceva il suo garantendosi quanto meno la possibilità, nella prossima primavera, di staccare il pass mondiale, l’ex attaccante danese compiva il suo disastro perdendo in casa contro la pur coraggiosa rappresentativa dei Balcani.

La notizia dell’esonero di Tomasson è stata ovviamente incassata con sorpresa e dispiacere dai tifosi del Milan, affezionati ad un giocatore che, sebbene chiuso da mostri sacri come Shevchenko e Inzaghi nella sua vincente esperienza triennale in rossonero, si era sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa.