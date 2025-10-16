Quello che ho trovato nel cassetto della lavatrice mi ha disgustato: ecco perché c’era cattivo odore

Finalmente ho capito perché dal cassetto della lavatrice usciva sempre cattivo odore: quello che ci ho trovato dentro è stato davvero disgustoso.

Un bucato pulito, fresco e profumato è il risultato atteso dopo ogni lavaggio. Eppure, capita sempre più spesso di ritirare i vestiti dalla lavatrice e notare un odore sgradevole, umido, a tratti pungente. Si tende a pensare che il problema sia il detersivo sbagliato, la temperatura troppo bassa o magari un carico eccessivo.

Ma se il cattivo odore persiste anche dopo aver cambiato le abitudini di lavaggio, allora è il caso di guardare dove di solito nessuno guarda. Perché il vero responsabile non è visibile a colpo d’occhio, ma si nasconde in uno dei punti più trascurati dell’intera lavatrice. E spesso, quando finalmente si decide di agire, la scena che si presenta è tutt’altro che piacevole.

Mi è bastato aprire il cassetto della lavatrice per restare senza parole: disgustoso

Il problema, nella maggior parte dei casi, è la muffa che si forma nel cassetto del detersivo e in particolare nei punti che non riusciamo facilmente a raggiungere. In quella piccola zona, spesso umida e poco ventilata, ristagnano residui di detersivo, ammorbidente e acqua: una combinazione perfetta per la proliferazione di batteri e funghi. Col tempo, si accumulano strati di sporco vischioso, macchie scure sui bordi e, soprattutto, un odore sgradevole che si trasferisce sui vestiti. Inoltre, la muffa può anche ridurre l’efficienza del lavaggio, impedendo ai detergenti di scorrere correttamente.

Per fortuna, è possibile intervenire in modo semplice e naturale, senza ricorrere a prodotti aggressivi o costosi. Infatti, per eliminare muffa e cattivi odori, è sufficiente rimuovere il cassetto della lavatrice e immergerlo in una bacinella con acqua calda, aceto bianco e bicarbonato di sodio. Lasciarlo in ammollo per almeno 30 minuti aiuta a sciogliere i residui incrostati. Poi si può passare una spugna o uno spazzolino da denti vecchio per raggiungere angoli e fessure.

Infine, asciugare bene e rimettere al suo posto. Una volta pulito il cassetto, è utile anche spruzzare la stessa soluzione nelle cavità dove il cassetto si inserisce, per eliminare eventuali residui interni. Ovviamente, per rendere il tutto più efficace, sarà importante lasciare sempre il cassetto leggermente aperto dopo ogni lavaggio, per favorire l’asciugatura, effettuare questa pulizia almeno una volta al mese e infine, vitare di usare dosi eccessive di detersivo o ammorbidente. Basteranno questi piccolo accorgimenti e il cassetto della lavatrice sarà sempre perfetto.