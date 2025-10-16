La friggitrice ad aria è già il passato: l’alternativa è smart e ha conquistato tutti

Il tempo della friggitrice ad aria sta volgendo al termine. È già disponibile un'alternativa smart pronta a conquistare le nostre cucine.



A lungo la friggitrice ad aria ha dominato incontrastata le nostre cucine. Il tutto grazie alla promessa di cibi croccanti e leggeri, senza fare uso di olio. La friggitrice ad aria si è presa la scena sui social, protagonista indiscussa di tutte le ricette destinate a diventare virali, vero e proprio oggetto del desiderio per chiunque volesse mangiar sano senza rinunciare alla gustosa croccantezza della frittura.

Le mode però hanno un difetto: passano in fretta. Era fatale dunque che anche quella della friggitrice ad aria fosse destinata a spegnersi, prima poi. Adesso la friggitrice ad aria sta gradualmente lasciando spazio a una nuova alternativa decisamente smart. La nuova arrivata spicca per versatilità, efficienza e sostenibilità.

Insomma, la friggitrice sembra destinata a scivolare lentamente nel dimenticatoio. La ragione, se ci pensiamo, è piuttosto semplice. Il fascino delle novità conquista rapidamente. Ma con altrettanta rapidità passa. A restare è soprattutto la praticità, un elemento imprescindibile in cucina. Da questo punto di vista, l’elettrodomestico del momento ha davvero qualcosa in più.

Friggitrice ad aria addio: ecco cosa la sostituirà

Stiamo parlando del forno elettrico. È lui il grande sostituto della friggitrice ad aria. Un tempo questo apparecchio era considerato lento e dispendioso, oltre che ingombrante. A cambiare le carte in tavola è stata l’ultima generazione di forni elettrici: smart, compatti e altamente efficienti. Niente a che vedere con il vecchio forno, che aveva bisogno di una ventina di minuti per riscaldarsi.

I forni elettrici di ultima generazione si scaldano in pochi istanti, distribuiscono il calore in maniera uniforme e, particolare non secondario, consumano decisamente di meno. Altro vantaggio rispetto alla friggitrice ad aria – che cuoce solo piccole porzioni – è il fatto di poter preparare pasti completi per tutta la famiglia cuocendo insieme, ad esempio, una pizza, la carne, perfino i dolci.

I programmi automatici e la cottura ventilata permettono di ottenere risultati sempre uniformi e professionali, senza necessità di girare o di controllare continuamento lo stato della cottura. Ma non è tutto: l’impiego di tecnologia a basso consumo e di materiali isolanti permette ai moderni forni elettrici di ridurre la dispersione di calore.

In questo modo i nuovi forni elettrici riescono ad abbattere i consumi anche fino al 30% rispetto ai modelli tradizionali. Un dettaglio non indifferente in un momento storico in cui il risparmio energetico è diventato, ancor prima che una virtù, una necessità. Infine c’è anche l’aspetto estetico. I nuovi formi oggi sono più eleganti e anche tecnologici, in grado di collegarsi perfino allo smartphone per controllare da remoto la cottura o programmare le ricette a distanza.