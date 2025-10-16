Sinner out, colpo di scena improvviso: salta la partecipazione

Non nuovo a piccoli problemi fisici che ne hanno però condizionato la resa in campo – costringendolo anche al ritiro in un paio di occasioni – Jannik Sinner sta raccogliendo le forze per un finale di stagione che possa essere degno del suo status di fuoriclasse.

Il forfait durante il terzo set del match contro Tallon Griekspoor in quel di Shanghai ha messo una pietra pressoché definitiva sulle speranze del campione azzurro di riprendersi la vetta del trono mondiale ceduta a Carlos Alcaraz dopo gli Us Open vinti dallo spagnolo nell’ultimo atto di New York tra i due grandi rivali.

Sebbene i crampi accusati contro l’olandese in Cina non siano catalogabili come un infortunio in senso stretto (anche il virus intestinale di Cincinnati, causa del ritiro dopo 5 games contro Alcaraz, non lo era), il tennista di San Candido vuole farsi trovare al meglio per gli ultimi importanti appuntamenti del 2025.

La cosiddetta ‘gestione Swarowski‘ lanciata come provocazione dal giornalista Guido Monaco dopo il ritiro di Jannik nel torneo di Madrid 2024 torna oggi d’attualità: non si fa che parlare di possibili rinunce (rispetto ad un programma che sembrava esser stato stilato in via definitiva dall’atleta e dal suo staff) del giocatore in alcuni delle competizioni a cui dovrebbe prender parte.

Già in campo contro Stefanos Tsitsipas nella prima giornata della ricca esibizione del ‘Six Kings Slam’ in Arabia Saudita, l’ex numero uno del mondo ha confermato la sua partecipazione all‘ATP 500 di Vienna dal 20 al 26 ottobre, mentre permangono dei seri dubbi sulla presenza del fuoriclasse in altri due eventi.

Sì alle Finals, in dubbio per la Davis: Sinner tiene tutti sulle spine

Quel che è certo è che il campione azzurro sarà presente a Torino per l’ultimo grande atto del circuito ATP, le Finals, che si giocheranno dal 9 al 16 novembre. Incerta invece, con una sinistra tendenza verso il ‘no’, la partecipazione del tennista al torneo ATP 1000 di Parigi, in scena nella capitale francese dal 25 ottobre al 2 novembre. Ma le sorprese, purtroppo, non sarebbero finite qui per i sempre più numerosi tifosi del ragazzo altoatesino.

Nell’ottica di una gestione oculata dei propri muscoli e di uno stress mentale inevitabilmente aumentato dalle numerose battaglie stagionali contro Alcaraz, Jannik potrebbe addirittura rinunciare alla Final Eight di Coppa Davis, pianificata dal 18 al 23 novembre. Ovvero dopo le Finals nel capoluogo piemontese.

Sebbene la difesa del doppio titolo consecutivo conquistato con la maglia azzurra sia in calendario alla fine degli appuntamenti del circuito ATP comprensibilmente tanto cari al giocatore, quest’ultimo potrebbe decidere di chiudere anticipatamente la stagione non rispondendo alla convocazione del CT Volandri. O comunque pianificando con lo stesso la dolorosa rinuncia.

A lanciare l’indiscrezione sul possibile doppio forfait Parigi-Bologna è stato il giornalista Simone Eterno, intervenuto nel podcast ‘Schiaffo al Volo’, che ha rivelato quello che sarebbe l’orientamento attuale di Sinner.