Sei solito lavare i capelli sotto la doccia? Dovresti smettere subito: commetti un grave errore

Scopriamo perché è importante evitare di lavare i capelli sotto la doccia: lo facciamo (quasi) tutti, senza immaginare cosa può accadere.

Lavarsi i capelli durante la doccia è un’abitudine comune e che fa parte della routine quotidiana di moltissime persone. Pratica, veloce, apparentemente efficiente: basta aprire l’acqua, scegliere lo shampoo giusto e approfittare del getto mentre si completa il resto della detersione. Una sequenza automatica, ripetuta quasi senza pensarci e che ci permette anche di velocizzare il tutto, soprattutto se siamo a fine giornata e non vediamo l’ora di metterci a letto.

Tuttavia, proprio perché tanto diffusa, questa abitudine viene raramente messa in discussione. Eppure, diversi esperti e parrucchieri professionisti segnalano da tempo che lavare i capelli sotto la doccia può essere un errore che compromette la salute della chioma e del cuoio capelluto. Non si tratta solo di una questione di stile o di tendenza: ci sono ragioni concrete e spesso sottovalutate.

Ecco perché fare lo shampoo sotto la doccia non è proprio una buona idea

Nell’immaginario collettivo, trattandosi poi di una cosa che facciamo praticamente tutti, lavare i capelli sotto la doccia è senza dubbio la scelta migliore. Tuttavia, gli esperti del settore non sono affatto d’accordo, anzi, per loro è davvero un grave errore proseguire in questa pratica. A rischio non solo la salute dei capelli, ma anche quella del cuoio capelluto.

Il primo motivo, è che l’acqua che scende dall’alto tende a “schiacciare” i capelli verso il cuoio capelluto. Così alcune zone restano poco lavate, altre troppo cariche di prodotto, e il risultato finale sono capelli pesanti, appiattiti e difficili da districare. Un altro motivo fondamentale è anche la temperatura dell’acqua. Infatti, durante la doccia, si tende a utilizzare acqua calda o molto calda, ideale per il corpo ma dannosa per i capelli. Il calore eccessivo può seccare il cuoio capelluto e indebolire la fibra capillare, rendendola più fragile, opaca e incline alla rottura.

Inoltre, anche il tempo di posa non sarà sufficiente in quanto sotto la doccia, si tende a risciacquare tutto troppo in fretta, compromettendo l’efficacia dei trattamenti, ottenendo così capelli meno nutriti e meno protetti. Infine, lavare i capelli sotto la doccia, non permette un risciacquo ottimale e il cuoio capelluto può non essere massaggiato nel modo corretto, impedendo una buona stimolazione della microcircolazione. Ecco che quindi, se si desidera realmente prendersi cura dei capelli, diventa fondamentale lavare i capelli a testa in giù e non più sotto la doccia.

