La cappa della cucina era un vero disastro, poche mosse e torna come nuova: pazzesco

Tra le superfici della cucina più trascurate durante le pulizie settimanali, la cappa occupa certamente un posto di rilievo. Sempre esposta a vapori, fumi e schizzi di olio, tende ad accumulare grasso e sporco in modo quasi invisibile, fino a quando, improvvisamente, si nota quella patina appiccicosa che ne ricopre la superficie, rendendolo sia brutta da vedere, ma anche potenzialmente pericolosa per la salute, in quanto eventuali residui, potrebbero cadere nel cibo che cuciniamo sotto di essa.

Inoltre, una cappa sporca, oltre a essere antiestetica, perde anche efficacia nell’aspirazione, contribuendo a diffondere cattivi odori nell’ambiente e, a lungo andare, può persino compromettere la qualità dell’aria in cucina. Ecco perché una pulizia regolare è indispensabile, non solo per motivi igienici, ma anche per garantire il corretto funzionamento dell’elettrodomestico.

Come pulire la cappa in modo pratico, eliminando anche lo sporco più ostinato

Fortunatamente, a differenza di quello che si possa pensare per far tornare la cappa splendente non è necessario ricorrere a prodotti aggressivi o chimici. Esiste un metodo naturale, economico ed efficace che consente di sciogliere il grasso e rimuovere lo sporco in poche semplici mosse.

Per eliminare il grasso incrostato dalla cappa si possono usare due ingredienti che si trovano comunemente in ogni cucina: aceto bianco e bicarbonato di sodio. Insieme, creano una reazione effervescente che aiuta a sciogliere i residui oleosi senza rovinare le superfici. Il primo passo è smontare i filtri della cappa, se presenti, e lasciarli in ammollo in una bacinella con acqua calda, un bicchiere di aceto bianco e due cucchiai di bicarbonato. Dopo circa 30 minuti, basterà strofinarli con una spugna per eliminare facilmente il grasso.

Nel frattempo, si può procedere alla pulizia esterna della cappa. Preparando una miscela con aceto e acqua tiepida (in parti uguali), si potrà spruzzare la soluzione direttamente sulla superficie e lasciarla agire per qualche minuto. Poi, con una spugna non abrasiva, si rimuove lo sporco. Una volta passato il tempo di ammollo dei filtri, a questo punto si potrà procedere a risciacquare il tutto e dopo aver asciugato con cura si potranno rimontare. Ed ecco, che senza usare alcun prodotto chimico, la cappa non solo sarà perfettamente igienizzata, ma sarà anche splendente. Mai stato così facile!