22 ottobre è la data da segnare: parte un incentivo fino a 20.000 euro, come richiederlo

A partire dal 22 ottobre sarà possibile ottenere un incentivo fino a 20.000 euro: di cosa si tratta, a chi spetta e come richiederlo

C’è una data che converrà cerchiare in rosso sul calendario: quella di mercoledì 22 ottobre. Da questa giornata infatti sarà possibile fare richiesta del nuovo incentivo nazionale che permette di accedere a un contributo fino a 20.000 euro. L’iniziativa, sostenuta da fondi pubblici, mira a favorire un rinnovamento che va in direzione dell’innovazione e della sostenibilità.

L’obiettivo del governo è supportare famiglie, professionisti e imprese che decidono di investire in soluzioni che promettono più efficienza e meno impatto sull’ambiente. L’incentivo viene erogato sotto forma di sconto diretto in fattura. Prima però bisognerà generare un voucher digitale attraverso la piattaforma online messa a disposizione dall’esecutivo.

La procedura per fare richiesta dell’incentivo sarà completamente telematica e richiederà ai potenziali beneficiari di registrarsi sul portale ufficiale indicando i dati richiesti prima di compilare la domanda da inviare nei tempi previsti. Attenzione ai requisiti d’accesso, ai massimali e alla documentazione che dovrà accompagnare la domanda.

Stiamo parlando del bonus auto elettriche. Il click day per ottenere l’incentivo è stato posticipato a mercoledì 22 ottobre 2025. La misura può disporre di un fondo di 597 milioni di euro provenienti dal PNRR, da utilizzare non oltre il 30 giugno 2026. L’importo del bonus auto elettriche può essere richiesto da cittadini e da microimprese.

Nel primo caso (cittadini) il bonus va da 9.000 a 11.000 euro, mentre per le microimprese la soglia dell’incentivo può arrivare anche fino a 20.000 euro. Il click day partirà alle 12:00 di mercoledì 22 ottobre, quando sarà attivata la nuova piattaforma Sogei. Prima di fare domanda bisognerà registrarsi e inserire i dati richiesti dal sistema. La richiesta è vincolata alla contestuale rottamazione di un auto a motore termico fino a Euro 5.

Il bonus auto elettriche consiste in uno sconto diretto in fattura al momento dell’acquisto. Sarà compito però degli acquirenti generare il proprio voucher digitale, da utilizzare poi presso un venditore autorizzato. Il bonus spetta alle persone fisiche con ISEE fino a 40.000 euro, mentre con “microimpresa” si intende un’azienda con meno di 10 dipendenti e un fatturato non superiore a 2 milioni di euro.

Il bonus riguarda solo i veicoli elettrici nuovi di categoria M1, ovvero destinati al trasporto di persone, con alimentazione esclusivamente elettrica e prezzo di listino non superiore a 35.000 euro, IVA e optional esclusi. Le persone con ISEE non superiore a 30.000 euro potranno avere fino a 11.000 euro di sconto, che scendono a 9.000 euro per gli ISEE tra 30.001 e 40.000 euro. Le microimprese invece potranno avere uno sconto del 30% fino a un massimo di 20.000 euro.