Dormi a pancia in giù? Dovresti smettere di farlo: quello che accade non lo puoi immaginare

Dormire a pancia in giù non è affatto una buona idea: quello che potrebbe accadere è davvero incredibile, meglio cambiare subito abitudine.

Inutile negarlo, ma dormire a pancia in giù è qualcosa di incredibilmente piacevole e confortevole. Questa posizione, infatti, permette di ottenere un rilassamento immediato, ideale per favorire anche la fase dell’addormentamento. Tuttavia, abituarsi a dormire in questo modo potrebbe avere effetti sorprendenti, e tutt’altro che positivi, sul corpo, effetti che spesso vengono sottovalutati o ignorati del tutto.

Anche se può sembrare una scelta semplice e naturale, in realtà riposare regolarmente in questa posizione comporta alcune conseguenze fisiche che si manifestano nel tempo. Non si tratta solo di dolori alla schiena, al collo e tensioni muscolari, ma in realtà c’è un aspetto più nascosto, che riguarda direttamente l’aspetto del viso e l’invecchiamento della pelle. Fino ad ora nessuno ci ha mai pensato, ma una volta scoperto questo, dormire a pancia in giù non sarà più una scelta da fare a cuor leggero.

Ecco cosa accade alla pelle se continui a dormire a pancia in giù

La pelle, durante le ore notturne, non riposa, ma attraversa un processo rigenerativo fondamentale. Le cellule si rinnovano, il microcircolo si riattiva e le difese naturali si rafforzano. Tuttavia, la posizione in cui si dorme può interferire con questi meccanismi, creando dei danni che si andranno a notare nel lungo termine.

Ma cosa accade nello specifico in questa posizione? Praticamente, dormire a pancia in giù esercita una pressione costante e prolungata sul viso. Il contatto diretto con il cuscino, spesso per tutta la durata del sonno, comporta uno schiacciamento della pelle, soprattutto nelle zone di fronte, guance e contorno occhi. Questo attrito continuo, notte dopo notte, può accelerare la formazione delle rughe, favorendo pieghe cutanee che con il tempo diventano permanenti.

Diversi studi dermatologici hanno confermato che le cosiddette sleep lines, le rughe da sonno, sono più frequenti in chi dorme con il volto premuto contro il cuscino. A differenza delle rughe d’espressione o le classiche rughe dovute al passare del tempo, queste derivano da una vera e propria deformazione della pelle, che compromette l’elasticità delle fibre di collagene. Per evitare che questo accasa, sarà quindi necessario cambiare abitudine e adottare una posizione supina o laterale, con il supporto di un cuscino ergonomico. Anche l’uso di federe in seta o raso può ridurre l’attrito e minimizzare i danni alla pelle. In questo modo, la pelle non subirà nessune effetto e le rughe non saranno visibili.