Non vedi l’ora che arrivi Natale? In queste località è già festa: le stradine sono tutte illuminate

C’è un momento dell’anno in cui il tempo sembra rallentare, l’aria si fa più leggera e ogni dettaglio richiama un’unica, dolce attesa: quella del Natale. Anche se sul calendario mancano ancora settimane, in alcune località l’atmosfera della festa più amata ha già preso vita. Le strade si colorano di luci, le vetrine brillano come scrigni incantati e l’odore di cannella e abete comincia a farsi spazio tra i vicoli acciottolati.

Qui, il Natale non è solo una data, ma un’esperienza che si vive con tutti i sensi. Le case, decorate con gusto fiabesco, sembrano uscite da un libro illustrato. Le facciate si illuminano già a ottobre e le piazze si riempiono di installazioni, piccole casette di legno e dettagli artigianali che raccontano storie di tradizione, famiglia e meraviglia.

In questi luoghi il Natale sembra essere già arrivato: l’atmosfera è magica

Una delle prime città che ti consegniamo si trova in Germania. Si tratta della piccola città di Rothenburg ob der Tauber, un luogo uscito direttamente dalle fiabe. Qui puoi trovare il famoso Kathe Wohlfahrt Christmas Village, un negozio natalizio aperto tutto l’anno. La città tedesca si presenta come un museo a cielo aperto pieno di decorazioni, di ornamenti, di candele ecc. Le facciate si illuminano già a ottobre e le piazze si riempiono di installazioni, piccole casette di legno e dettagli artigianali che raccontano storie di tradizione, famiglia e meraviglia.

Un’altra meta da considerare è Santa Claus, in Indiana. Ci troviamo in Arizona e qui è Natale tutto l’anno. Viene conosciuta anche come “American’s Christmas Hometown” e nasconde un fatto curioso. Nel 1856, l’ufficio postale della città venne inondato di lettere di bambini destinate a Babbo Natale, questo evento ha andato in via tutta una serie di tradizioni e iniziative che ha portato alla nascita di negozi di souvenir e giocattoli aperti tutto l’anno.

Rimanendo sempre nel freddo nord, c’è anche Rovaniemi, in Finlandia. Questa località è proprio la casa ufficiale di Babbo Natale. Ogni giorno migliaia di persone la visitano facendo un tour della casa di Babbo Natale e del suo laboratorio. In questo magico luogo è anche possibile ammirare il sole di mezzanotte e l’aurora boreale! Insomma, per gli amanti del Natale, sappiate che non siete da soli, ma qui, si possono già dare inizio ai festeggiamenti.