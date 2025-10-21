Ora solare, attenzione agli effetti sulla salute: non è proprio una buona notizia

Manca davvero poco al ritorno dell’ora solare. Tra sabato 25 e domenica 26 ottobre si consumerà il passaggio di testimone con l’ora legale e così avremo giornate più corte, tramonti anticipati nelle ore del tardo pomeriggio. Il cambio d’orario farà felici molte persone, ben contente di poter dormire un’ora in più. Il problema è che un’ora di sonno guadagnato non è tutto.

Gli esperti infatti non mancano di ricordarci che il piccolo e tutto sommato innocuo gesto di spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio può avere effetti non sempre trascurabili sulla nostra salute, in particolare sul nostro equilibrio psicofisico. Sta di fatto che alle tre di notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 riporteremo indietro di un’ora le lancette dell’orologio.

Perciò torneremo automaticamente alle due. In questo modo andremo a guadagnare un’ora in più di sonno. In compenso perderemo un’ora di luce serale. Per assistere al ritorno dell’ora legale dovremo aspettare invece la notte tra il 28 e il 29 marzo 2026. Se ne riparlerà dunque in primavera. Ma quali effetti ha il cambio di orario sulla nostra salute?

Gli effetti negativi sulla salute del ritorno dall’ora legale all’ora solare

Il punto è che il corpo umano non ama particolarmente i cambi di orario. A regolare il nostro organismo c’è quello che viene spesso paragonato a una sorta di orologio biologico interno. È il cosiddetto ritmo circadiano, che però soffre le variazioni improvvise. Come appunto spostare le lancette indietro di un’ora. Tanto può bastare a causare problemi come insonnia, sonnolenza diurna, irritabilità, cali di concentrazione.

I problemi derivanti dallo sfasamento del ritmo circadiano hanno generalmente un impatto maggiore nei soggetti più sensibili. Parliamo di bambini, anziani e di chi soffre di disturbi del sonno. Non solo: la luce naturale che viene a mancare influisce sulla produzione di melatonina e discapito della serotonina, altrimenti nota come «ormone della felicità».

Insomma, la luce mancante condiziona il nostro umore, può portare a una sensazione di stanchezza cronica e anche, nei casi peggiori, alla cosiddetta «depressione stagionale» avvertita in tanti nel periodo tra ottobre e febbraio, quando il buio arriva presto e le energie sembrano affievolirsi. Anche le bollette finiscono per risentire del cambio di orario.

Ore di luce in meno si traducono in maggiori consumi di energia elettrica e in bollette più pesanti, anche perché “combinate” con gli aumenti invernali del gas dovuti ai riscaldamenti accesi. C’è un modo per ridurre gli effetti del cambio d’orario? Il consiglio dei medici è quello di anticipare con gradualità gli orari del sonno nei giorni precedenti il cambio. Giova anche esporsi il più possibile alla luce naturale e mantenere una routine regolare per i pasti e l’attività fisica.