Addio freddo! Tutti da Leroy Merlin per comprarlo: l’estate torna a casa tua

Il celebre gigante francese del bricolage e dell'arredo propone una soluzione interessante per riscaldare casa nei mesi più freddi dell'anno.

Ragazza infreddolita Leroy Merlin

In questi giorni il freddo ha avvolto la Penisola e promette di farci compagnia a lungo. In attesa del ritorno della bella stagione l’imperativo diventa assicurare calore e comfort alle nostra abitazioni. Leroy Merlin mette a disposizione diverse soluzioni per riportare almeno uno scampolo d’estate in casa nostra.

Come da tradizione, il colosso francese del bricolage propone alla sua clientela soluzioni capaci di coniugare al meglio eleganza e funzionalità, appositamente progettate per ritagliarsi spazi avvolgenti e accoglienti all’interno degli ambienti domestici. Un semplice gesto può bastare per liberarsi dell’aria gelida e godersi giorno dopo giorno un gradevole tepore. 

Schermo logo Leroy Merlin
Le soluzioni proposte da Leroy Merlin sono in grado di combinare materiali, finiture e tecnologie moderne in modo da offrire performance sempre all’altezza. Il tutto senza dimenticare di conciliare le prestazioni con la sostenibilità ambientale e le esigenze del portafoglio. Le proposte dell’azienda transalpina hanno già attirato l’attenzione dei clienti

Le soluzioni di Leroy Merlin per riscaldare casa

Il nuovo catalogo 2026 di Leroy Merlin offre un’ampia gamma di stufe e camini, con modelli a pellet, legna, gas e petrolio. Ma non mancano le soluzioni in bioetanolo capaci di scaldare e arredare. Tra i modelli di stufe a legna spicca Sannover, un modello di dimensioni ridotte dotato di piedi rialzati. Ma ci sono anche varianti in grado di sfruttare lo spazio in verticale come K-Line Kaos

Interessanti anche le soluzioni con forno che permettono di cucinare mentre nel frattempo si riscaldano i locali. Un esempio in questo senso si può trovare in Divina Fire, una cucina a legna con una stufa dalla colorazione nera piuttosto elegante. Nel catalogo Leroy Merlin troviamo anche stufe a gas alimentate a GPL o metano, disponibili in più tipologie e strutture. 

Stufa Leroy Merlin
Tra queste varianti, facili da usare perché collegabili a una bombola, senza necessità di una canna fumaria, c’è senz’altro un modello in ghisa dal fascino classico come Provence. Da non trascurare poi modelli radianti a fungo adatti per l’esterno. Un esempio lo abbiamo nel taglio moderno del design di Xone. È disponibile anche un ricco assortimento di stufe a pellet, tra le quali spiccano l’elegante e bianchissima Ermetica e il modello smart (programmabile da app) Courmayeur.

Infine c’è anche una soluzione moderna, pratica e elegante come i camini a bioetanolo, che funzionano grazie a un liquido ecologico (il bioetanolo, appunto, di facile reperibilità). I modelli sono diversi (da parete, da incasso, da appoggio o da terra), ma tutti facili da installare. Tra questi si segnalano Homcom (da incasso o a muro) e Botticelli, la particolare variante a bioetanolo da terra ideale anche per l’esterno.

