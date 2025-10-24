È ufficiale, Conte fa un passo indietro a poche ore da Napoli-Inter

Il tecnico salentino, sotto pressione dopo la scoppola di Eindhoven, ha preso la sua decisione: dietrofront prima del big-match

E chi se lo sarebbe mai aspettato. Dopo la beffarda sconfitta maturata allo ‘Stadio Olimpico Grande Torino‘ appena tre giorni prima (l’urlo per il gol del pareggio di Noa Lang, poi annullato dal VAR, è rimasto in gola ai tifosi napoletani), nessuno avrebbe mai pensato di assistere a quella che già può esser definita la peggior prestazione degli azzurri sotto la guida di Antonio Conte dal suo insediamento all’ombra del Vesuvio.

La fase difensiva, quella sulla quale erano state poste le basi per la straordinaria impresa compiuta lo scorso anno con la vittoria dello Scudetto, è crollata sotto i colpi degli avanti olandesi nella notte da incubo di Eindhoven. Uscito con le ossa rotte dal confronto col PSV – che ha chiuso la contesa col punteggio tennistico di 6-2 – il Napoli si lecca le ferite in vista del prossimo importante appuntamento in Serie A.

Alle ore 18 di sabato 25 arriverà infatti in città la lanciatissima Inter di Cristian Chivu, che sta volando sulle ali dell’entusiasmo, forte di una serie consecutiva di vittorie che dura dallo scorso 16 settembre. Se qualcuno stesse poi pensando che i nerazzurri potrebbero accusare le fatiche di coppa (tra l’altro addolcite dallo 0-4 a proprio favore maturato contro l’Union Saint-Gilloise), giova ricordare che il tecnico rumeno ha anche tenuto a riposo alcuni dei titolari. Garantendosi così potenzialmente forze fresche in vista del big-match del ‘Maradona‘.

Conte, sale l’attesa per Napoli-Inter: la decisione del mister

Intendiamoci: probabilmente la partita di Napoli, pur essendo importante, non potrà essere decisiva ai fini della stagione, ma cade in un momento in cui i Campioni d’Italia devono dare un segnale a loro stessi e al campionato.

Del resto è già una rarità aver archiviato le ultime due gare con due sconfitte – una cosa davvero insolita per una squadra di Conte -, figuriamoci se dovesse arrivare la terza sconfitta consecutiva e per di più contro una rivale diretta per il titolo.

Forse, proprio per la delicatezza della situazione, il tecnico salentino ha già annunciato che non prenderà parte alla consueta conferenza stampa della vigilia. Una decisione che si spiega solo parzialmente con l’impegno europeo di martedì scorso, e che trova la sua ‘spiegazione’ nel voler fare gruppo coi suoi giocatori, senza esser disturbato da potenziali domande scomode sulla pessima prestazione messa in campo in Olanda. Per non parlare dei possibili discorsi sullo sfogo post-PSV di Noa Lang, che ha candidamente lasciato intendere di non avere alcun dialogo col suo allenatore…