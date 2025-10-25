Stefano De Martino con le lacrime agli occhi, l’annuncio in diretta

La gara degli ascolti tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna prosegue senza esclusione di colpi. Il quiz condotto da Gerry Scotti su Canale 5 continua a battere la diretta concorrenza di Stefano De Martino su Rai 1. Mercoledì scorso (22 ottobre) La Ruota della Fortuna ha fatto il boom con il 27.1% e 5.436.000 spettatori. Nettamente battuto il programma dei pacchi, fermo al 21,4% e a 4.317.000 spettatori.

Il gap tra le due trasmissioni si è leggermente ridotto nella giornata di giovedì 23 ottobre, quando nell’access prime time La Ruota della Fortuna ha raggiunto 5.162.000 spettatori (24,4% di share) mentre Affari Tuoi ha totalizzato 4.678.000 spettatori, pari al 22.1% di share. Insomma, De Martino e il game show dei pacchi continuano a inseguire Gerry Scotti.

La puntata di Affari Tuoi del 24 ottobre ha offerto al pubblico un momento particolarmente toccante. Di recente è stata introdotta la presentazione del concorrente dell’anteprima prima che Stefano De Martino presenti Herbert Ballerina, diventato ormai la spalla comica del conduttore di Affari Tuoi. La storia di una concorrente ha commosso tutti.

La storia che ha commosso tutti ad Affari Tuoi

A essere sorteggiata, tra i pacchisti della puntata del 20 ottobre di Affari Tuoi, è stata Alessandra, la concorrente del Veneto, che ha trovato il pacco numero 20. Originaria di Vigodarzere, in provincia di Padova, la concorrente è madre di una figlia e direttrice di un negozio di abbigliamento. Insieme a lei, in studio, il padre, ex autista di autobus.

Durante la trasmissione Alessandra ha giocato in maniera coraggiosa, rifiutando più di un’offerta per seguire la sua intuizione. Più volte ha spiegato di essere convinta «di essere qui per un motivo». «Sono a credito con la vita», ha detto la concorrente, commuovendosi mentre Stefano De Martino provava a consolarla con la sua carica di positività.

«Mentre ero qui ad Affari Tuoi mia nonna è venuta a mancare», ha raccontato Alessandra nella scelta dei pacchi, senza celare la sua sofferenza. Alla fine la concorrente del Veneto è rimasta con due pacchi: quello da 200 mila euro o quello da 1 euro, il tutto o il niente. Nel finale Alessandra ha rivelato la sua battaglia contro la malattia.

Una lotta che l’ha duramente provata. «Ma ora è finita e ringrazio di essere qui». Commosso dalla storia di Alessandra, il conduttore ha ringraziato per le emozioni che sono state regalate a lui e al pubblico. Alessandra, tra le lacrime, ha deciso infine di accettare l’offerta del Dottore, portandosi così a casa 70 mila euro. «Questa è stata una partita intensa e la storia di Alessandra ci ha provocato emozioni forti», ha concluso De Martino.