Pogacar, forfait al Tour de France 2026: rivelazione bomba

Se citassimo in questa sede tutte le vittorie del campione sloveno in un 2025 che verrà ricordato per tanto tempo nella storia del ciclismo, probabilmente occuperemmo tutto lo spazio e il tempo a nostra disposizione con un elenco davvero troppo lungo.

Solo a titolo di cronaca, giova sottolineare come il ‘Cannibale‘ dei tempi moderni (mai soprannome fu più azzeccato, con buona pace dei nostalgici del leggendario Eddy Merckx) si è confermato vincitore al Tour de France, ai campionati del mondo su strada in Ruanda, al Giro di Lombardia (inanellando il quinto successo consecutivo, superando così la striscia vincente di un certo Fausto Coppi) e alzando le braccia al cielo sul traguardo anche alla Liegi-Bastogne-Liegi e al Giro delle Fiandre.

Può bastare? Forse il bilancio avanza anche, considerando che parliamo di un corridore di appena 27 anni. I rivali lo guardano ormai con un misto di ammirazione e voglia di spingersi oltre i propri limiti per tentare di arginare un fenomeno che sembra inarrestabile. Eppure…eppure scricchiola più di qualcosa nell’apparentemente indistruttibile corazza di Tadej Pogacar, lo sloveno pigliatutto dell’era moderna.

Marjeta Pogacar, la madre del fuoriclasse, ha recentemente dichiarato che non sarebbe sorpresa se il figlio, sottoposto ad uno notevole stress mentale, decidesse di ritirarsi. O quanto meno di prendersi una pausa. Tali dichiarazioni hanno anticipato di qualche giorno una rivelazione fatta dal padre di uno dei suoi grandi rivali su strada, quel Remco Evenepoel che nella prova iridata di Kigali ha dovuto inchinarsi al campione complici anche alcuni irrisolti problemi della sua bici.

Evenepoel padre lancia la bomba: non ci sarà al Tour 2026

Intervenuto ai microfoni di RTBF, Patrick Evenepoel ha sviscerato una voce – che resta tale, sebbene provenga dai colleghi più stretti di Tadej – su un ipotetico e clamoroso forfait del campionissimo per la Grande Boucle del 2026.

“Non credo che Pogacar parteciperà al prossimo Tour de France. Si parla sempre di lui, ma non ho l’impressione che quest’anno parteciperà al Tour. Vuole fare il Giro d’Italia e la Vuelta a España. È questo quello che si dice nel gruppo. Non sarei sicuro che ci andrà”, ha detto lasciando di stucco i giornalisti presenti.

A nessuno sfugge quello che potrebbe essere l’intenzione latente del padre di uno dei ciclisti che più stanno soffrendo la superiorità dello slavo sia nelle Grandi Classiche che nelle corse a tappe: ovvero un ‘suggerimento’ interessato a lasciare campo libero e Remco, ma anche a Jonas Vingegaard e a Mathieu Van der Poel, per provare a vincere la corsa transalpina senza che questa possa essere presumibilmente monopolizzata dal ‘Cannibale’…