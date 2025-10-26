Sinner sorpassa di nuovo Alcaraz in classifica: è ufficiale

Il suo grande rivale è ancora lontano, ma il tempo sarà galantuomo. Jannik Sinner ha già capito di avere ben poche possibilità di detronizzare il fenomeno spagnolo dalla vetta del ranking ATP prima della fine dell’anno solare 2025, ma intanto continua a mettere fieno in cascina. Accumulando punti che torneranno molto utili dopo l’Australian Open 2026, quando l’azzurro potrà accumulare punti freschi derivanti dall’assenza di gare ufficiali durata da fine gennaio 2025 fino agli Internazionali di Roma del maggio scorso.

Intanto, giusto per ricordare a Carlitos che lui non ha alcuna intenzione di indietreggiare nemmeno di un centimetro, l’altoatesino ha battuto il nuovo numero uno del mondo in quel di Riyadh, teatro della ricchissima esibizione del ‘Six Kings Slam’.

Grazie agli oltre 6 milioni di dollari intascati dal nativo di San Candido con il trionfo in Arabia Saudita, Jannik ha scavalcato il rivale nella particolare classifica dei guadagni del 2025 derivanti dalle sole partecipazioni ai tornei.

18,3 milioni di dollari messi in tasca contro i ‘soli’ 17,5 di Alcaraz sono il bilancio finanziario a favore dell’taliano, che nel frattempo continua ad accumulare vittorie nel suo campo di battaglia preferito: il cemento indoor. Dove è imbattuto da praticamente due anni.

Il torneo di Vienna in corso di svolgimento, a prescindere dall’esito finale, ha poi regalato a Jannik un altro piccolo primato. Anche questo strappato, strano a dirsi, ad Alcaraz.

Jannik Sinner Re dei ‘bagel’: superato Alcaraz

Regolando con un perentorio 6-0, 6-2 il tedesco Altmaier – che pure lo aveva messo in difficoltà in passato, eliminandolo precocemente al Roland Garros 2023 – l’ultimo vincitore di Wimbledon ha messo a segno il suo nono ‘bagel‘ stagionale. Ovvero l’ottava volta in cui, in un set, non ha concesso nemmeno un game all’avversario di turno.

Per quanto sia stato protagonista di una stagione incredibile, il talento di Murcia è fermo a otto nella speciale classifica dei ‘cappotti’ – per usare un gergo colloquiale molto caro agli sportivi amatoriali – inflitti ai colleghi.

Questi, nel 2025, sono stati i tennisti vittime della clamorosa superiorità messa in campo dal fuoriclasse azzurro: Luca Nardi a Wimbledon, Alexander Bublik, Jiri Lehecka e Richard Gasquet al Roland Garros, Tommy Paul e Casper Ruud a Roma, Felix Auger-Aliassime a Cincinnati, Terence Atmane a Shanghai e infine il citato Altmaier a Vienna.

Giova ricordare che ora in carriera il conteggio dei 6-0 con cui ha dominato i malcapitati avversari sono 21. Se Jannik dovesse continuare a mantenere anche nelle stagioni successive la media di un 2025 per inciso non ancora finito, si potrebbe arrivare alla stratosferica quota di 50 bagel a cavallo della fine del 2028 e l’inizio del 2029. Quando avrà appena compiuto 27 anni…