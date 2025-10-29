Pensioni novembre 2025, slitta il pagamento: la nuova data dell’Inps

Il prossimo mese l'accredito degli assegni pensionistici è destinato a slittare. L'INPS ha fissato una nuova data.

A novembre 2025 le pensioni verranno pagate in ritardo rispetto agli scorsi mesi. L’accredito delle somme da parte dell’INPS è destinato a slittare. La data dei versamenti sarà posticipata rispetto all’abituale primo giorno del mese. La variazione della data del pagamento dell’assegno non sarà l’unico dettaglio a cui prestare attenzione nel prossimo mese.

Nel mese di novembre infatti proseguiranno le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili relative al modello 730 per i pensionati che hanno scelto l’INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano stati comunicati all’Agenzia delle Entrate entro il 31 agosto 2025. L‘ente pensionistico a novembre potrà dunque riconoscere un rimborso oppure una trattenuta.

Nel primo caso si tratta di un conguaglio a credito – dunque la pensione aumenterà – mentre nel secondo parliamo di un importo a debito del contribuente che si tradurrà in un importo minore. Ma ecco quando verranno pagate le pensioni nel mese di novembre 2025 e per quale motivo la data dell’accredito è slittata.

Pensioni, slitta la data dei pagamenti a novembre 2025: il nuovo calendario INPS

Il ritardo nel pagamento delle pensioni è dovuto al fatto che quest’anno il primo novembre cade di sabato, festa di Ognissanti. Il giorno successivo, 2 novembre (commemorazione dei defunti), invece cade di domenica. Perciò gli sportelli bancari non saranno operativi in questi due giorni festivi. Di conseguenza l’accredito slitterà al primo giorno utile.

Nel nostro caso il primo giorno utile è lunedì 3 novembre. Il pagamento delle pensioni a novembre 2025 slitta dunque di due giorni rispetto all’abituale data del primo del mese. La data precisa è legata però alle modalità di riscossione dell’assegno pensionistico. I pensionati che ricevono la pensione su conto corrente bancario o postale vedranno accreditare l’importo lunedì 3 novembre 2025.

Diverso il discorso per chi ritira la pensione in contanti presso un ufficio postale. In questo caso il pensionato dovrà seguire un calendario specifico, suddiviso in base alla lettera iniziale del cognome. Poste Italiane ha fissato il calendario per il ritiro in contanti delle pensioni negli uffici postali. Come detto, le giornate di pagamento sono suddivise in base alla lettera iniziale del cognome.

Nel dettaglio, da lunedì 3 novembre toccherà ai cognomi A-B. Martedì 4 novembre sarà il turno dei cognomi C-D. Questo il resto del calendario delle pensioni di novembre: mercoledì 5 novembre: cognomi E-K; giovedì 6 novembre: cognomi L-O; venerdì 7 novembre: cognomi P-R; sabato 8 novembre (solo la mattina): cognomi S-Z. Chi preferisce il prelievo in contanti dovrà dunque recarsi allo sportello nel giorno assegnato alla propria fascia alfabetica.