Tutto vero, Sinner salta il torneo più atteso: tifosi sconsolati

Se si trattasse di calcio, potremmo dire ‘Clamoroso al Cibali’, parafrasando una vecchia citazione del mitico Sandro Ciotti, passato alla storia (anche, ovviamente non solo) per il sorpreso commento sulla gara Catania-Inter del 4 giugno 1961.

Dati che però stiamo parlando di tennis, forse è opportuno trovare un’altra locuzione. O semplicemente incassare con stupore la notizia proveniente da Parigi, dove Carlos Alcaraz è stato clamorosamente eliminato al primo turno del Rolex Masters 1000, esponendosi così di fatto al possibile sorpasso di Jannik Sinner in vetta al ranking mondiale.

Già, a questo punto è tutto nelle mani del campione altoatesino che, in caso di vittoria nell’ultimo grande torneo dell’anno prima delle ATP Finals di Torino, può raggiungere quota 11500 punti contro gli 11250 a cui è piantato lo spagnolo dopo l’inopinata sconfitta contro Cameron Norrie maturata nella capitale francese.

Ora tocca al fuoriclasse azzurro sfruttare la grande occasione che il destino gli ha riservato. L’impresa si presenta però tutt’altro che agevole, come confermato dallo stesso tennista altoatesino.

“Qui a Parigi per me è una superficie un po’ diversa, né lenta né veloce. Non è facile muoversi su questo campo perché si scivola un po’ e io ho sempre fatto un po’ di difficoltà a giocare su questi campi. Sarà fondamentale prendere un po’ di confidenza piano piano: avrò quindi sensazioni più precise dopo il primo match“, ha dichiarato Jannik in conferenza stampa.

Da Parigi a Bologna: nessun dietrofront da Jannik

Il giocatore azzurro, molto concentrato per chiudere in modo ottimale la stagione, vede quindi ora da vicino la possibilità di riprendersi, quanto meno fino alla vigilia delle Finals, lo scettro di numero uno del mondo. Altra faccenda sarebbe poi eventualmente quella di mantenere il primo posto dopo Torino, visto che Sinner dovrà difendere ben 1500 punti contro i soli 200 ottenuti da Alcaraz nella kermesse piemontese dello scorso anno.

Consapevole delle difficoltà nella ‘mission impossible‘ di chiudere il 2025 in testa alla classifica – “Onestamente non ci sto pensando al momento, sarà un obiettivo per il prossimo anno. Quest’anno non sono padrone del mio destino, diciamo così'” ha proseguito Jannik – l’allievo di Simone Vagnozzi non ha cambiato idea sull’annunciato forfait in vista della Coppa Davis.

“Ripensamento sulla partecipazione in Davis? No, la decisione è stata presa. Ho già detto tutto su questo discorso alcuni giorni fa“, ha chiosato in modo netto e deciso Sinner, che ha dunque chiuso definitivamente le porte a qualsivoglia speranza che i tifosi azzurri ancora riponevano su un eventuale dietrofront del campione.