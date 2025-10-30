Oggi è passato di moda ma questo vecchio cellulare vale più di 3.000 euro: lo conservi ancora?

Un vecchio cellulare potrebbe valere oltre 3.000 euro. Un piccolo tesoro che, chissà?, potremmo conservare a nostra insaputa all’interno di qualche cassetto, dimenticato dal tempo e dalla moda ma non dal mercato del collezionismo tech. Al giorno d’oggi in mano abbiamo smartphone sempre più sofisticati, dispositivi sempre più grandi, ultratecnologici e sottili.

Non mancano però, tra coloro che non si rassegnano all’obsolescenza – più o meno programmata – dei telefoni cellulari, quelli che sospirano con nostalgia al pensiero di un tempo in cui i telefonini servivano semplicemente a fare telefonate o a mandare messaggini, non certo a navigare in internet, chattare, armeggiare con ogni genere di app, fare foto e video, perfino bonifici, ecc.

A dominare adesso sono smartphone con display ultramoderni, dotati di telecamere sofisticate. Per non parlare dello sbarco dell’intelligenza artificiale che ha rivoluzionato tutto. Insomma, oggi il cellulare è qualcosa di molto diverso. I collezionisti però da tempo hanno rivalutato i telefoni del passato e un vecchio cellulare in particolare può valere anche più di 3.000 euro.

Questo vecchio cellulare può valere oltre 3.000 euro

C’è un dispositivo diventato il simbolo di un’epoca: il mitico Nokia 3310, lanciato nel 2000 e presto diventato celebre per la sua “indistruttibilità”, oltre che per il leggendario gioco “Snake”. Il Nokia 3310 è stato uno dei telefonini più diffusi di sempre e proprio questa grande popolarità ne ha ridotto il valore da collezione.

Un modello usato di Nokia 3310 ha un valore di poco superiore ai 20 euro, mentre un esemplare sigillato e in perfetto stato di conservazione può toccare anche quota 1.000 euro. Diverso il discorso per altri modelli come il Nokia 8800, una versione di lusso prodotta tra 2007 e 2009. Le versioni Gold Arte e Sapphire Arte, con inserti in oro 18 carati e vetro zaffiro, valgono tra 400 e 800 euro se usati. Ma i modelli sigillati possono arrivare a 3.500 euro.

Vale una bella cifra anche il primo modello touchscreen: il Nokia 7700. Nato nel 2003, non sbarcò mai ufficialmente sul mercato. Di conseguenza ne esistono davvero pochissimi esemplari. Se ancora sigillato, un Nokia 7700 può valere anche più di 3.500 euro (e tra 1.500 e 2.300 euro per l’usato). Siamo intorno ai 1.000 euro invece per il Nokia Mobira Senator:

Questo modello è considerato il “capostipite” dei telefonini Nokia. Il Nokia Mobira Senator, nato nel lontano 1981, era grande e pesava quanto una valigetta. Somigliava più a una radio in dotazione all’esercito che non a uno dei telefoni portatili moderni. Insomma, un vero e proprio pezzo di storia che come detto può essere quotato fino a 1.000 euro dai collezionisti.