Anguissa, clamorosa decisione: scioccati i tifosi di Serie A

L'uomo più in forma del Napoli è senza dubbio Zambo Anguissa. Le ultime sul centrocampista azzurro tra rinnovo e Coppa d'Africa

Il Napoli ha ritrovato continuità e vittorie importanti vincendo prima contro l’Inter con un convincente 3-1 e poi in trasferta a Lecce risolvendo una serata complessa col solito Zambo Anguissa.

Il centrocampista in maglia numero 99 è sicuramente l’uomo del momento per la truppa di Conte con due prestazioni eccezionali in serie che hanno trascinato gli azzurri fuori da una fase di difficoltà.

Anguissa è dunque l’MVP di questa fase e lo stesso Conte a ‘Dazn’ post Lecce ne ha esaltato le doti: “Sono contento di Zambo, sa cosa penso di lui: se ha la spina attaccata sempre per 90′, è un calciatore che ce ne sono pochi in giro per le sue qualità. Ha fisicità, elasticità nello scatto, forza fisica, conclusione dove può migliorare ancora. Poi è un centrocampista d’inserimento come me, mi piace lavorare con questi centrocampisti”.

Anguissa si gode il momento mentre il Napoli pensa al prossimo futuro tra il rinnovo da provare a raggiungere ed una Coppa d’Africa che rappresenterà un ostacolo importante nei prossimi mesi.

Intanto lo stesso camerunense a ‘Dazn’ ha ribadito il momento positivo tornando su quanto accaduto con Conte a margine della gara concitata di Lecce: “Non mi sento sottovalutato, il mister ci dà sempre la voglia e la cattiveria giusta. Siamo contenti di lavorare con lui, ma qualche volta durante la partita bisogna essere tranquilli per gestirla. Però capisco che per lui da fuori è difficile. Voleva vincere, per questo ci dà sempre pressione”.

Napoli, dal rinnovo alla Coppa d’Africa: il futuro di Anguissa

Conte non può quindi fare a meno di Anguissa in questa fase come raccontano anche i numeri: 4 gol finora in Serie A e cinque premi MVP raccolti.

La sua importanza è evidente, motivo per cui Manna e soci sono al lavoro per trovare una soluzione in merito al rinnovo di contratto. Si tratta di una priorità assoluta in termini futuri, mentre tra fine anno e l’inizio di quello nuovo ci sarà la grana Coppa d’Africa da fronteggiare.

Tra dicembre e gennaio, infatti, Anguissa dovrebbe lasciare il club per rispondere alla chiamata del suo Camerun ma secondo quanto evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’ potrebbe arrivare una svolta felice per gli azzurri.

Stando al quotidiano il centrocampista starebbe valutando insieme alla società la possibilità di rinunciare alla competizione per rimanere a disposizione del Napoli in una fase tanto delicata. La scelta finale spetta al calciatore: l’ipotesi resta comunque molto difficile seppur non del tutto impossibile.