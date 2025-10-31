3.200 euro sul conto corrente, il modo per ottenerli subito: cosa fare

C'è un modo per ottenere la bella cifra di 3.200 euro sul conto corrente? Tutto parte da un'occhiata alle cose che abbiamo già in casa.

Avere subito 3.200 euro sul conto corrente può sembrare un’impresa difficile, se non impossibile. Ma un modo per ottenerli potrebbe esserci. Come prima cosa dovremo prestare attenzione a qualcosa che potremmo possedere già e trovare qualcuno disposto a versarci una bella cifra per entrarne in possesso. Prima di tutto però sarà necessario individuare l’oggetto che può fruttarci questa cifra.

Si tratta di capire se quanto abbiamo tra le mani è un oggetto comune oppure rappresenta una piccola occasione sul piano economico per arricchire il nostro conto corrente con una entrata extra che di questi tempi risulterà sicuramente gradita. Insomma, un guadagno immediato che non richieda il ricorso a investimenti o altre procedure complesse.

Il mercato del collezionismo, sotto questo punto di vista, può offrire opportunità inaspettate. Potremmo renderci conto che nei nostri cassetti di casa può nascondersi una sorpresa decisamente gradita. Tutto sta nel saperla riconoscere, condizione indispensabile per poterla offrire al miglior offerente.

Il modo per avere subito 3.200 euro sul conto corrente

Parlando di collezionismo, generalmente la prima cosa che salta alla mente sono monete o francobolli. Oppure le carte da gioco. Spesso invece tendiamo a sottovalutare la presenza di un fiorente mercato delle banconote. Un errore marchiano. E lo mostra il fatto che di recente una banconota da 5 sterline raffigurante Carlo III è stata venduta a un’asta online per la bella cifra di 2.800 sterline, corrispondenti a circa 3.200 euro.

Chi andrà in vacanza nel Regno Unito farà bene dunque a fare attenzione alla banconota inglese che può valere ben 3.200 euro. Naturalmente non tutte le cinque sterline con l’effigie di Carlo III hanno questo valore. La differenza la fa il numero di serie. I numeri di serie delle banconote da 5 sterline cominciano con la sigla “CA01”e vanno avanti in maniera progressiva.

Le banconote più ambite e ricercate dai collezionisti sono quelle con i numeri di serie più bassi. Per esempio, la banconota venduta all’asta online al prezzo di 3.200 aveva come numero di serie identificativo CA01 000046. In altre parole si trattava di una delle prime sterline in assoluto ad essere mandate in stampa con il simbolo del nuovo sovrano britannico.

Malgrado il valore notevole, le 5 sterline di Carlo III non si avvicinano nemmeno lontanamente alla banconota inglese che ha fatto segnare il record di vendita. Si tratta di uno dei dieci pezzi unici di 100 sterline consegnate ai funzionari britannici durante il mandato britannico del 1927. Un esemplare unico venduto alla cifra monstre di 140.000 sterline, vale a dire 1.400 volte in più del valore nominale.