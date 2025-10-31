Roma, sabato 1 novembre strade chiuse in centro: orari e motivo del blocco

Sarà difficile muoversi nel centro di Roma a Ognissanti. Ecco perché e quando scatteranno i blocchi alla circolazione.

Ancora una giornata difficile per gli abitanti della Capitale. Sabato 1° novembre diverse strade nel centro di Roma verranno chiuse. Lo annuncia il sito ufficiale del Comune capitolino, dove sono stati pubblicati gli orari del blocco insieme all’elenco delle vie che non saranno praticabili nella giornata di Ognissanti. L’annuncio sul sito www.comune.roma.it è apparso in data 29 ottobre.

Sarà difficile spostarsi anche in taxi quel giorno. È prevista anche una sospensione degli stazionamenti taxi in una piazza molto nota e frequentata dalla Città Eterna. Sarà bene insomma prepararsi per tempo e programmare in anticipo i propri spostamenti negli orari in cui queste zone del centro saranno coinvolte nel blocco.

Il motivo del blocco di sabato 1 novembre è il ritorno dell’appuntamento con la “Corsa dei Santi”, la manifestazione podistica con partenza e ritorno in piazza Papa Pio XII. Si tratta di un evento che prevede due gare competitive: la prima è una 10 km con la partecipazione di circa tremila atleti; la seconda prevede una corsa di 19 km e 500 metri (il Giro delle Basiliche – Staffetta della Pace) alla quale parteciperanno circa in duemila.

Strade chiuse nel centro di Roma sabato 1 novembre: orari e vie

La gara di 10 Km seguirà il seguente itinerario: piazza Pio XII, via della Conciliazione, via San Pio X, Ponte Vittorio Emanuele II, piazza Pasquale Paoli, corso Vittorio Emanuele II, largo e via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via dell’Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca Verità, via dei Cerchi, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia, Ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio, via Sforza Pallavicini, via di Porta Castello, via della Traspontina, via della Conciliazione e piazza Pio XII.

Invece la gara di 19.5 Km competitiva avrà luogo su questo percorso: piazza Pio XII, via della Conciliazione, via di San Pio X, Ponte Vittorio Emanuele II, piazza Pasquale Paoli, corso Vittorio Emanuele II, largo e via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via dell’Aracoeli, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca Verità, via dei Cerchi, piazza di Porta Capena, viale Aventino, piazza Albania, via della Piramide Cestia, piazza di Porta San Paolo, via Persichetti, via Ostiense, viale San Paolo, viale Baldelli, via Ostiense, piazza di Porta San Paolo, via della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, via San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza Colosseo, via Labicana, piazza di San Clemente, via di San Giovanni in Laterano, via Merulana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Liberiana, via Santa Maria Maggiore, via Cavour, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, piazza del Popolo, via Ferdinando di Savoia, Ponte Regina Margherita, via Cola di Rienzo, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio, via Sforza Pallavicini, via di Porta Castello, via della Traspontina, via della Conciliazione e piazza Papa Pio XII.

A partire della 20 di venerdì 31 ottobre e fino al termine della manifestazione scatterà il divieto di fermata in: via della Conciliazione da largo Giovanni XXIII a via della Traspontina e da via San Pio X a largo Giovanni XXIII; Borgo Sant’Angelo da piazza Pia a via della Traspontina; in via di Porta Castello; via Sforza Pallavicini; lungotevere San Paolo, da viale di San Paolo a via Ostiense; in viale San Paolo tra viale Baldelli e il lungotevere; sullo stesso viale Baldelli da viale Beato Placido Riccardi a viale di San Paolo in direzione di viale Marconi; su largo Beato Placido Riccardi in direzione di viale Marconi nel tratto da via Ostiense a viale Baldelli; in via Ostiense, all’altezza della Basilica di San Paolo e per circa 100 metri.

Negli stessi orari verranno sospesi anche gli stazionamenti taxi in piazza Cavour. A partire dalla mezzanotte di sabato 1 novembre entreranno in vigore i divieti di fermata anche in piazza San Giovanni in Laterano tra via Merulana e via di San Giovanni in Laterano. Divieto di fermata anche in via di San Giovanni in Laterano tra il civico 153 e la piazza, fatta eccezione per le aree di sosta destinate ai cicli e ai motocicli e quelle riservate alle persone con disabilità. Alle 7 verrà chiuso al traffico il percorso della manifestazione. La corsa partirà alle 7:30.