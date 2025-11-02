Il Milan perde Pulisic: infortunio e rientro nel 2026

Il Milan nelle ultime uscite ha dovuto fare a meno di Christian Pulisic. La stella della squadra rossonera è ancora ai box per infortunio. Un problema scaturito dalla sosta per le nazionali che non si è ancora riassorbito dl tutto e che ha privato Allegri del leader tecnico della formazione.

I numeri parlano per lo statunitense che ha già messo a referto 6 gol complessivi in 8 partite, tra campionato e coppa, facendo registrare la miglior partenza da quando è in Italia. Cifre che lasciano intendere il valore del classe 1998 e la sua estrema importanza nei meccanismi offensivi di un Milan che nella prima parte ha dovuto fare anche a meno di Leao.

Proprio ora che il portoghese è tornato, anche con buoni numeri, è venuto a mancare Pulisic, rinviando ancora la prima stagionale insieme in Serie A. Al netto di tutto procede al meglio la fase di recupero dell’ex Chelsea che potrebbe rientrare già per il match contro il Parma. L’americano infatti punta a essere titolare in terra ducale, mentre il club meneghino avrebbe un accordo con la selezione degli Stati Uniti per non far partecipare Pulisic alle due amichevoli della sua Nazionale.

Lo statunitense sta pian piano mettendo alle spalle l’infortunio al bicipite femorale per la gioia dei tifosi che lo attendono da settimane. Nonostante Pulisic stia per vedere la luce in fondo al tunnel del problema fisico, un’altra grana potrebbe prospettarsi all’orizzonte e deriverebbe dal mercato.

Calciomercato Milan, il PSG può pensare a Pulisic: Douè torna nel 2026

Occhio al Paris Saint Germain, che nei prossimi mesi potrebbe mettere nel mirino Christian Pulisic per incrementare ancora il valore offensivo della squadra di Luis Enrique.

A far scattare la scintilla potrebbe essere l’infortunio della stellina Douè che non dovrebbe tornare a disposizione prima del 2026. A tal proposito il comunicato dei parigini spiega: “Infortunato durante la partita contro il Lorient, Désiré Doué soffre di una lesione muscolare alla coscia destra e sarà indisponibile per alcune settimane. Un nuovo aggiornamento sarà fornito dopo la pausa internazionale”.

3 gol e 3 assist tra campionato e coppe finora per la stella transalpina che l’anno scorso fu determinante soprattutto in Champions League. L’assenza è quindi pesante per il PSG che dovrà fare di necessità virtù fino al suo rientro. Per avere meno problemi però il Paris da gennaio potrebbe pensare anche a Pulisic per allungare le rotazioni offensive, che prevedono comunque già un nutrito gruppo di interpreti.