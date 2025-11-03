Il Paradiso delle Signore, clamorosa decisione della Rai: cambia tutto

Le trame del Paradiso delle Signore continuano a regalare colpi di scena al pubblico. L’ultimo in ordine di tempo è sicuramente la clamorosa rottura tra Marcello e Adelaide consumata alla vigilia delle nozze. La contessa nella puntata di venerdì 31 ottobre ha capito di essere stata lasciata per Rosa e ha giurato vendetta alla nuova coppia di innamorati.

Proprio in occasione di questa puntata destinata a tracciare un prima e un dopo nella soap opera con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi la Rai ha introdotto una significativa novità per far fronte al calo degli ascolti. Non è un mistero che quest’anno la gara dell’Auditel si stia rivelando più complicata del previsto per il period drama di Rai, costretto a fare i conti con una concorrenza agguerrita.

Su Canale 5 infatti la dizi turca La forza di una donna sta raccogliendo ottimi risultati nella stessa fascia del Paradiso: quella del daytime pomeridiano. Giovedì scorso la soap con Bahar ha raccolto 1 milione e 889 mila spettatori, pari a uno share del 22.68%. Il Paradiso invece non è andato oltre il 17,6% di share con 1 milione e 459 mila spettatori. Numeri lontani da quelli della passata stagione, che hanno spinto la dirigenza di viale Mazzini a prendere una decisione.

Cosa cambia per Il Paradiso delle Signore dopo la decisione Rai

Gli spettatori de Il Paradiso delle Signore si saranno accorti che proprio da venerdì 31 ottobre la soap ambientata nella Milano del boom economico è andata in onda dieci minuti dopo l’abituale orario. La puntata di venerdì scorso è iniziata alle 16:10, non alle 16:00 come di consueto. Da tempo si parlava della possibilità di una partenza posticipata per Il Paradiso.

Il tentativo di viale Mazzini è quello di “scansare” La forza di una donna posticipando di dieci minuti la messa in onda del Paradiso delle Signore. La dizi ambientata a Istanbul è stata programmata da Mediaset subito dopo Uomini e Donne, nello slot orario tra le 16:00 e le 16:25, prima della striscia pomeridiana di Amici, slittata alle 16:25.

In questo modo La forza di una donna – che ha potuto avvantaggiarsi dei quattro mesi di assenza del Paradiso a causa della pausa estiva – ha fidelizzato un vasto pubblico. La dirigenza Rai perciò ha deciso di anticipare il Tg1, finora collocato tra il finale del Paradiso delle Signore e l’inizio de La Vita in Diretta di Alberto Matano. In questo modo la soap terminerà a ridosso delle 17.

La partenza posticipata del Paradiso delle Signore servirà ad arginare, almeno parzialmente, la forte concorrenza de La forza di una donna su Canale 5. A beneficiare del cambio d’ orario potrebbe essere proprio La Vita in Diretta che così potrà contare sul traino della storica soap di Rai 1, che con la nuova mossa dovrebbe alzare ulteriormente gli ascolti.