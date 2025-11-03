Chiudono le scuole: i vostri figli resteranno a casa questo giorno

Le scuole chiuderanno in questa giornata in via precauzionale. Ecco dove, quando e perché gli studenti dovranno rimanere a casa.

La sospensione del servizio idrico ha spinto le autorità competenti a disporre la chiusura delle scuole nelle zone direttamente interessate da lavori per la manutenzione della rete idrica. La misura trova piena giustificazione in una ragione di ordine prettamente precauzionale. La mancanza di acqua infatti non permette di assicurare il corretto funzionamento dei servizi igienici.

Anche il servizio mensa e le pulizia non potrebbero essere garantiti senza la disponibilità di acqua corrente. Le scuole dunque chiuderanno. L’amministrazione locale ha firmato l’ordinanza che in questa giornata riguarderà solamente i territori interessati dall’interruzione del servizio idrico. Sono esclusi invece gli edifici dotati di una riserva idrica autonoma.

Per tutta la durata dell’intervento di manutenzione della rete idrica le attività scolastiche risulteranno sospese. Tutto ritornerà alla normalità dopo che il flusso dell’acqua sarà stato regolarmente ripristinato. Nel frattempo quel giorno i bambini non potranno frequentare la scuola. I genitori dovranno tenerli a casa. Ecco quando chiuderanno le scuole.

Quando (e dove) chiuderanno le scuole

Chiudono le scuole a Frosinone a causa dello stop all’acqua. Il servizio idrico verrà sospeso martedì 4 novembre 2025. Diverse scuole del capoluogo ciociaro saranno costrette a sospendere le attività didattiche. La ragione, come detto, è l’interruzione del flusso idrico programmata da Acea ATO 5 per lavori di manutenzione sulla rete. La sospensione dell’acqua riguarderà diverse vie cittadine.

Tra le vie interessate dello stop alla rete idrica ci sono via Aldo Moro, via Maria, via Piave, via Marittima, via Roma, via Madonna della Neve, via Isonzo, via Lago Maggiore, via De Matthaeis e diverse altre. Il dirigente comunale ha disposto la chiusura pomeridiana delle scuole e degli istituti educativi ubicati nelle zone coinvolte dall’intervento, come prevede l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000.

Sono diverse le scuole interessate dalle chiusure di martedì 4 novembre. Questo l’elenco: Scuola Primaria A. Maiuri, Scuola dell’Infanzia Via Arno, Scuola dell’Infanzia e Primaria Madonna della Neve, Scuola dell’Infanzia Vittorio Miele, Scuola Primaria Lago Maggiore, Scuola Secondaria di I grado Aldo Moro, Scuola Primaria De Matthaeis, Scuola dell’Infanzia S. Giuseppe, I.I.S. Alessandro Volta, I.I.S. Luigi Angeloni (sedi di Viale Roma e Via Piave).

Sempre nella giornata di martedì 4 novembre l’acqua mancherà dalle 14 alle 22 in molte zone di Frosinone. Di seguito la lista delle strade che rimarranno senza acqua. Via Adige, via Alberto Sordi, via Aldo Moro, via Arno, piazza Caduti di via Fani, via Caio Mario, via Casilina Nord, via Cavoni (tratto vicinale Casilina Nord), via Cecilia Metella e vicinale Ciamarra, via Cesare Terranova, via Cona, via dei Sanniti, via del Casone, via dell’Acquedotto Romano, via delle Ninfe, via delle Fonti, via dell’Iseo, piazza Fiume, via Francesco Veccia.

Niente acqua anche in via Giuseppe Mazzini, via Isonzo, via la Botte, via Lago di Garda, via Lago Maggiore, via Lago di Garda, via Lago di Como, via Lucio Cornelio Silla, via M.V. Agrippa, via Madonna della Neve, via Maestri del Lavoro, via Marcello Mastroianni, via Maria, via Marittima, via Mastruccia, via Mola Vecchia, via Mola Nuova, via Ottavia Minore, via Per Fiuggi, via per Casamari, via Pescennio Nigro, via Piave, via Pietro Gobetti, via Po’, via Ponte della Fontana, via Quinto Fabio Massimo, via Roma, via San Giuseppe, via Silio Italico, via Simone Simoncelli, via Superga, via Tagliamento, via Tevere, via Tibullo, via Tito Pomponio Attico, via Tito Livio, via Tommaso Landolfi interna, via Vado del Tufo, via Vittorio Valle.