È già finita, David lascia la Juve: il nome del nuovo club

Nell’ultimo fine settimana è iniziato un nuovo percorso per la Juventus sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti. L’allenatore toscano ha saputo immediatamente imprimere il proprio ritmo sulla squadra andando a vincere una gara molto complessa in casa della Cremonese.

Con Kostic e Cambiaso è arrivato un successo importante per i bianconeri che stanno provando a mettersi alle spalle il periodo nero di tutta l’ultima fase della gestione Tudor. Spalletti avrà un lavoro lungo e tortuoso da compiere e per farlo dovrà anche fare affidamento sull’intero organico a disposizione.

Nella prima uscita sono arrivate già indicazioni interessanti in questo senso, con l’ex Napoli che ha rilanciato anche chi come Kostic sembrava ai margini del progetto. Spazio da titolare anche ad Openda nel tridente con Vlahovic e Yildiz, seppur con segnali contrastanti. Chi invece non ha avuto grande minutaggio è Jonathan David che ha raccolto solo gli ultimi cinque minuti senza chiaramente poter incidere.

Il tema legato al canadese è da esplorare per la Juve che ha creduto molto nelle qualità di un calciatore che per ora non ha ripagato i giusti dividendi. Il classe 2000 arrivato a parametro zero dal Lille doveva essere il bomber titolare del nuovo corso ma ha gradualmente perso considerazione nelle rotazioni bianconere. Il suo score è fermo al gol della prima giornata contro il Parma con 12 presenze totali tra campionato e Champions e poco o nulla da segnalare di positivo.

Calciomercato Juventus, già finita per David: nel mirino di Bayern e Tottenham

L’impatto di David sul campionato italiano è stato tutt’altro che semplice ed ora toccherà proprio a Spalletti provare a risollevarlo e metterlo in carreggiata.

Il 25enne canadese ha un potenziale interessante ma andranno prima di tutto capite le difficoltà per poi porvi rimedio. La Juventus lo attende ancora, ma intanto iniziano a circolare voci su un suo futuro già lontano da Torino.

Appena una manciata di mesi dopo il suo arrivo David potrebbe già salutare la Juventus. È questa la clamorosa indiscrezione lanciata dalla redazione svizzera di ‘Sky Sport’ che ha sottolineato come l’attaccante sia finito nel mirino del Bayern Monaco e del Tottenham.

Si tratta di squadre che potrebbero effettuare un’offerta concreta alla Juventus alla riapertura del calciomercato. Viste le difficoltà registrate finora, il club piemontese potrebbe anche valutare eventuali proposte per un calciatore arrivato comunque a parametro zero.